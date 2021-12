Generali: Neuer Garantiefonds auch für Fondspolicen

Fondsmanager Daniele Marvulli kauft Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten. Das Anleiheportfolio besteht in erster Linie aus Regierungsanleihen und gedeckten Anleihen. Das Aktienportfolio hat Marvulli hauptsächlich auf Anlagen in Werte des Euro Stoxx Index ausgerichtet.Das GaranT-Konzept ist nicht nur für direkte Anlagen oder Sparpläne privater Anleger interessant, sondern auch als Fonds für fondsgebundene Versicherungen. Clodius: „Bei jetzt insgesamt fünf Fonds des GaranT-Konzepts mit jeweils fünfjährigen Garantiezyklen lassen sich alle Zeiträume einer Versicherungslösung problemlos abbilden. Der Kunde hat so in jedem Fall zum Ablaufzeitpunkt der Versicherung einen Garantietermin des hinterlegten Fonds und sichert sich den dann aktuell garantierten Höchststand.“Der erste Garantietermin des GaranT 5 ist am 30. September 2014.