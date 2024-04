Katrin Gruber (55) übernimmt zum 1. Mai das neu geschaffene Vorstandsressort der Direktversicherungschefin (Chief Business Officer Direct, CBOD) bei Generali Deutschland. Außerdem wird sie Chefin (CEO) der Cosmos Versicherungen. Damit bündelt Generali die Führung der Cosmos Lebensversicherung und der Cosmos Versicherung in einer Hand.

Gruber folgt auf die Doppelspitze aus Uli Rothaufe (48), aktuell Chef der Cosmos Lebensversicherung, und Roland Stoffels (57), der derzeit die Cosmos Versicherung leitet. Beide hatten die Leitung der jeweiligen Gesellschaften zusätzlich zu ihren Aufgaben als Lebens- und Krankenversicherungschef (Chief Insurance Officer Life and Health) beziehungsweise als Leiter Schaden- und Unfallversicherung (Chief Insurance Officer P&C) im Vorstand der Generali Deutschland übernommen.

Gruber hatte seit 2010 verschiedene Vorstands- und Führungspositionen bei Generali Deutschland inne. Seit Anfang 2023 zeichnete sie als Finanzchefin für die DACH-Region verantwortlich. Davor war sie unter anderem als Risiko-Chefin im Vorstand der Generali Deutschland tätig.

Neue operative Leitung und neuer Vertriebschef

Des Weiteren bekommt Cosmos Versicherungen eine neue operative Chefin (Chief Operating Officer). Diese Position übernimmt Nicole Heidemeyer (43), derzeit Mitglied der Geschäftsführung bei Generali Deutschland Services (GDS). Sie folgt damit auf Christoph Gloeckner (53), der das Unternehmen laut Generali „auf eigenen Wunsch verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen“.

Heidemeyer trat 2006 als Trainee der Generali bei. Anschließend übernahm sie verschiedene Projekte im Personal und IT-Bereich der Generali Deutschland. Im Juli 2016 wechselte sie zu GDS, wo sie leitende Funktionen unter anderem im Kundenservice übernahm. Im Februar 2023 stieg sie zum Mitglied der Geschäftsführung der GDS auf.

Petar Dobric, derzeit Marketingchef der Generali Deutschland, übernimmt die neu geschaffene Vorstandsfunktion des Vertriebs- und Marketingchefs (Chief Sales and Marketing Officer) bei den Cosmos Versicherungen. Er trat 1999 als Leiter des Genertel-Kundencenter in Italien in die Generali Gruppe ein. Weitere Stationen seiner Karriere waren unter anderem die Position als Vize-Chef von Genertel in Ungarn und der Slowakei und der Generali-Tochter Generali Sigorta in der Türkei.