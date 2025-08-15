Die Nachricht kommt nicht mehr überraschend: Die Generali Deutschland baut eine neue Konzernzentrale in München. Bis Ende 2028 wird das Unternehmen von Neuperlach in ein neu entstehendes Gebäude im Werksviertel nahe dem Ostbahnhof umziehen. Bekannt wurden die Pläne bereits Anfang Juli. Zu dieser Zeit stand laut Medienberichten noch das Ziel eines Umzugs bereits im Jahr 2027 im Raum.

Baubeginn in diesem Jahr

Die von der Generali Real Estate geleiteten Bauarbeiten des als „Momenturm“-Projekt bekannten Gebäudekomplexes mit rund 28.000 Quadratmetern Bürofläche sollen noch in diesem Jahr beginnen. Mehr Details zu dem Projekt gibt es hier.

Die Generali verspricht ein hochmodernes Bürogebäude mit innovativem Raumkonzept, das hohe Ansprüche an Klimaschutz und Energieeffizienz erfüllt. Auch in Frankfurt erfolge der Umzug in ein modernes, energieeffizientes Gebäude in Kürze. Details hierzu nannte die Generali aber nicht.

Generali will als Arbeitgeber attraktiver werden

Zum neuen Hauptsitz in München sagt Stefan Lehmann, Vorsitzender des Vorstands der Generali Deutschland: „Mit dem Neubau unserer Konzernzentrale setzen wir ein klares Zeichen für unsere Unternehmensentwicklung und den kulturellen Wandel der Generali Deutschland. Der Standort (...) stärkt unsere Position als zukunftsorientiertes Unternehmen und ermöglicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Zusammenarbeit in einem hochmodernen und inspirierenden Umfeld. Mit diesem Vorhaben verbessern wir die Attraktivität der Generali als Arbeitgeber weiter und steigern zudem nachhaltig unsere Energieeffizienz bei der Nutzung von Büroflächen.“

Neuer Arbeitsplatz für 2.000 Beschäftigte

Der alte Hauptsitz des Unternehmens ist in die

Jahre gekommen, @ Generali

Derzeit sind rund 1.400 Mitarbeiter der Generali am Adenauerring im Stadtteil Neuperlach beschäftigt. Mit dem ebenfalls für 2028 geplanten Umzug von weiteren rund 100 Mitarbeitern von Augsburg nach München sowie der möglichen Vermietung freier Flächen soll das Gebäude später Arbeitsplatz für rund 2.000 Menschen einschließlich PKW- sowie Fahrrad-Stellflächen, Restaurant und Dachterrasse bieten.

Über die künftige Vermarktung ihres rund 41.000 Quadratmeter großen, bisherigen Büroflächenareals in Neuperlach ist bisher noch keine Entscheidung gefallen.