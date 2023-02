Cyber, Unfall, Vermögensschaden Generali vergrößert Führungsteam in Deutschland

Tanya Waeber übernimmt künftig die Verantwortung für die neu aufgestellte Einheit Cyberversicherung bei Generali Global Corporate & Commercial (GC&C). Sie ist seit mehr als zwölf Jahren in der Industrieversicherung aktiv. Sie war unter anderem für die Allianz Global Corporate and Specialty in den Bereichen Broker-Beziehungsmanagement, Vermögensschaden- und Kostenversicherungen sowie Cyber in London und München tätig. Seit 2018 ist sie Senior Underwriter für Cyber-Versicherungen bei der GC&C.

Rebetge und Vogel seit 2020 bei GC&C

Ralf Rebetge verantwortet ab sofort den Bereich Vermögensschaden- und Kostenversicherungen bei GC&C. Der Volljurist ist seit 2020 bei der Generali-Tochter. Davor hatte er mehrere Fach- und Führungspositionen inne, darunter bei der Chubb Versicherung in Europa.

Auch Sebastian Vogel, der neue Leiter der Unfallversicherung, ist seit 2020 für die GC&C in Deutschland tätig. In den vergangenen zehn Jahren war er als Haftpflichtexperte in verschiedenen Positionen bei Marsh und Airbus aktiv.

Alle drei berichten an Matthias Arnold, der seit Mitte letzten Jahres die Verantwortung für das Underwriting der GC&C in Deutschland übernommen hat.