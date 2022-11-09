Sommer verabschiedet sich Generali-Vorstand kommt nicht zur Ruhe
Rainer Sommer, bislang Chief Operating Officer für Deutschland, verlässt den Versicherer Generali auf eigenen Wunsch und sucht sich neue berufliche Herausforderungen. Seine Aufgaben im Vorstand übernimmt mit sofortiger Wirkung Robert Wehn, aktuell Personalleiter und Organization Officer in Deutschland.
„Ich danke Rainer, der in den vergangenen Jahren mit großem Engagement zum erfolgreichen Turnaround der Generali in Deutschland beigetragen hat – sowohl als Vorstand der Generali Deutschland AG als auch der operativen Gesellschaften“, sagt dazu der Dach-Vorstandsvorsitzende und Aufsichtsratsvorsitzende der Generali, Giovanni Liverani. Sommer habe die digitale Transformation und die Weiterentwicklung des Versicherungsbetriebs in Deutschland maßgeblich vorangetrieben. „Ich wünsche ihm viel Erfolg und alles Gute für die Zukunft.“