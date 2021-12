Generali: Vorstandsspitze neu besetzt

Der Diplom-Mathematiker tritt damit die Nachfolge von Wilhelm Kittel an, der Ende Juli in den Ruhestand abdankte. Der 63-Jährige wechselte in den Aufsichtsrat der Generali Lebensversicherung. Spies ist seit 25 Jahren bei der Generali Deutschland tätig. In den Jahren 2000 bis 2002 war er Vorstandsmitglied der Vorgängerunternehmen der heutigen Generali Versicherungen. Ab dem Jahr 2002 war er Vorstandsvorsitzender der ebenfalls zum Konzern zählenden Direktversicherung CosmosDirekt, bevor er 2008 in den Vorstand der Generali Deutschland Holding AG berufen wurde.