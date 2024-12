Die Generali Deutschland steht vor einem Wechsel in der operativen Führung. Der aktuelle Chief Operating Officer (COO) Robert Wehn wird das Unternehmen Ende März 2025 verlassen. Wehn, der seit 2015 dem Vorstand angehört, prägte in verschiedenen Positionen die Entwicklung des Versicherers. So verantwortet er seit November 2022 als COO die IT-Modernisierung, nachdem er zuvor als Chef der konzerneigenen Shared-Services-Gesellschaft den Standort Leipzig aufgebaut und als HR-Vorstand die strategische Neuausrichtung des Unternehmens mitgestaltet hatte.

Rogge übernimmt spätestens 2026

Seine Position übernimmt spätestens Anfang 2026 Lars Rogge. Der 51-jährige Versicherungsmanager kommt von der Allianz Partners S.A.S., wo er als COO im Vorstand für globale IT- und Prozessmodernisierungen zuständig ist. Generali-Deutschland-Chef Stefan Lehmann hebt Rogges operative und strategische Erfahrung hervor und würdigt zugleich Wehns Verdienste, besonders dessen Führung während der Corona-Pandemie.