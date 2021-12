Generation 50plus richtig beraten Perspectivum startet Weiterbildung zum Generationenberater

Das Thema Generationenmanagement umfasst die Beratung unterschiedlicher Altersgruppen zur privaten Vorsorge. Um Berater bei Themen wie Vorsorgeverfügungen, Pflege- und Trauerfallvorsorge zu unterstützen, bietet Perspectivum in seinem Bildungsangebot Seminare und Coachings zu diesen speziellen Themen an.Die sechstägige Weiterbildung findet in Bonn und Hannover statt. Zu den Trainern gehören Karsten Körwer, Geschäftsführer Fairtriebszentrum, Steuerberater Jürgen Mertes, Heike Minks, Geschäftsführerin von HA Berliner Nachfolgeplanung sowie Finanzberaterin Karola Wellhausen. Auf dem Programm stehen unter anderem Themenfelder wie Alleinstellungsfaktoren in der Generationenberatung, Rechtsdienstleistungsgesetz, Erbschafts- und Schenkungssteuer.