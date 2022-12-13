Generation ESG Global EB-SIM und Reuss Private Bank starten nachhaltiges Investmentprodukt

Der Asset Manager EB-SIM und die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel bieten Finanzberatern und Versicherungsvermittlern des Maklerpools Fondsnet und des Haftungsdachs BN & Partners die Vermögensverwaltungsstrategie Generation ESG Global an.

Turmfalke im Naturschutzgebiet Rheinaue Walsum in Nordrhein-Westfalen: Das neue Anlageprodukt des Asset Managers EB-SIM und der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel richtet sich an Menschen, die nachhaltig anlegen wollen.

Der Asset Manager EB-SIM und die Reuss Private Bank für Wertpapierhandel bieten Finanzberatern und Versicherungsvermittlern über die Schwestergesellschaften der Reuss Private Bank, dem Maklerpool Fondsnet und dem Haftungsdach BN & Partners, die Vermögensverwaltungsstrategie Generation ESG Global an. Das Anlagevehikel besteht aus Investmentprodukten mit Nachhaltigkeitsstrategie und Kategorisierung nach Artikel 8 oder Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung. Es steht Investoren ab einer Anlagesumme von 10.000 Euro zur Verfügung und ist sparplanfähig.

EB-SIM-Geschäftsführer Michael Hepers sagt über die Zusammenarbeit mit der Reuss Private Bank für Wertpapierhandel: „Mit Generation ESG Global bieten wir den Partnern im Unternehmensverbund von Reuss Private unsere ganzheitliche Nachhaltigkeitsexpertise über alle Asset-Klassen hinweg an. Anlegern bieten wir dabei einen doppelten Ertrag: Attraktive Wertentwicklung plus die Gewissheit, mit ihren Investitionen Gutes zu tun.“

Fondsnet-Geschäftsführer Georg Kornmayer ergänzt: „Für unsere Partner bringt Generation ESG Global ein professionelles Nachhaltigkeits- Research sowie weniger Aufwand in der Beratung und bei der laufenden Betreuung von Kunden mit sich. Die Vermögensverwaltungslösung bietet Rechtssicherheit zu fairen Kosten und eine attraktive Beratervergütung.“