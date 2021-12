Generationenberater (IHK) Über 150 Vermittler nutzen neues Weiterbildungsangebot der DMA

Wer als Makler auf die Anforderungen und Bedürfnisse von „Best Agern“ eingehen will, muss nicht nur unterschiedliche Lebens- und Einkommenssituationen im Blick haben. Die erfahrene Zielgruppe gilt auch als anspruchsvoll. Dazu kommen „altersgerechte“ Themen der Generation 50plus wie Schenken und Vererben, Pflegen sowie Vorsorgevollmachten, Verfügungen, Nachfolgeplanung und Wiederanlage.Für dieses Beratungsfeld hat die Deutsche Makler Akademie (DMA) seit diesem Jahr die Weiterbildung zum Generationenberater im Programm. Die Ausbildung findet in Kooperation mit den IHKn in Bonn, Wiesbaden, München, Hannover, Memmingen und Nürnberg statt.„Die Nachfrage ist enorm“, bestätigt Norbert Lamers, Hauptgeschäftsführer der DMA. „Wir haben bereits Zusatztermine durchgeführt, zusätzliche Veranstaltungen sind in Planung sowie weitere Prüfungsstandorte.“ 2015 erwartet die DMA bereits insgesamt 150 erfolgreiche Absolventen, die zukünftig zu den speziellen Anforderungen, Zielen und Wünschen der „Generation 50plus“ generationenübergreifend beraten können.Die von der DMA und einigen IHKn angebotene Weiterbildung „Generationenberater/in (IHK)" wird durch den Bundesverband Initiative 50plus unterstützt.