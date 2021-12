Generationenwechsel bei Feri Euro Rating

Helmut Knepel, bisheriger Vorstandssprecher der Feri Euro Rating , wechselt als Vorsitzender in den Aufsichtsrat des Unternehmens. Neuer Sprecher des Vorstands ist Tobias Schmidt, der dem Vorstand seit 2008 angehört und bereits mehr als zwölf Jahre für Feri tätig ist.Knepel zu seinem Wechsel in den Aufsichtsrat: „Wir haben den Generationenwechsel im Management lange geplant und gut vorbereitet. An erster Stelle standen dabei für uns Kontinuität und Qualität unserer Arbeit.“Feri-Gründungsmitglied Eberhard Weiß scheidet aus dem Vorstand aus, wird aber weiterhin als Berater zur Verfügung stehen. Seine Position wird von Matthias Klöpper übernommen, der zugleich Vorstand der Muttergesellschaft Feri Finance AG ist.Weitere Personalien betreffen die Geschäftsleitung: Neben Wolfgang Kubatzki (Leiter Real Estate) werden künftig Axel D. Angermann (Leiter Economics) und Daniel Burgmann (Leiter Operations) Mitglieder der Geschäftsleitung. Beide sind ebenso wie Kubatzki langjährige Feri-Mitarbeiter.