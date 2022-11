Felix Maasjost Maklerpool PMA läutet Generationswechsel ein

Der Finanz- und Versicherungsmakler PMA läutet den Generationenwechsel ein: Felix Maasjost wurde jetzt in den Vorstand der Dr. Maasjost & Collegen Holding berufen und tritt in die Geschäftsführung der Firmen PMA Finanz- und Versicherungsmakler sowie der PMA Finanz-Service ein. Dort sitzen neben seinem Vater Bernward Maasjost auch jeweils die beiden Geschäftsführer Markus Trogemann und Klaus Tisson.

Bernward Maasjost © PMA

„Ich bin froh, dass mein Sohn sich für den Versicherungs- und Finanzdienstleistungssektor begeistern konnte. Und so wird es Zeit, ihn einzuarbeiten und darauf vorzubereiten, in einigen Jahren das Zepter der Unternehmensgeschicke in die Hand zu nehmen“, erklärt PMA-Chef Bernward Maasjost. Das 1983 in Münster gegründete Unternehmen mit 53 Angestellten und rund 1.800 betreuten Maklern sowie Agenturinhabern bundesweit tätig.

Der designierte Nachfolger auf dem PMA-Chefsessel ist studierter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler. Erste Praxiserfahrung sammelte er bereits bei der HDI Lebensversicherung in Österreich und der Allianz Beratungs- und Vertriebs-AG in Berlin. Parallel zum Eintritt ins Management des väterlichen Maklerbetriebs will Maasjost sein Aufbaustudium im Spezialbereich MBA-Insurance an der Universität Leipzig mit dem Master-Abschluss fortsetzen.