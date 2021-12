Genies und Stümper

Nun hat es auch Value-Urgestein Ed Walczak erwischt. Seine zeitweise um mehr als 90 Prozent abgestürzten Top-Positionen Freddie Mac und Fannie Mae werfen den Vontobel US Value Equity in den Ranglisten noch weiter zurück. Sind Miller, Fisher, Walczak und manch andere über Nacht vom Genie zum Stümper mutiert? Liefern ihre Fehlentscheidungen ein weiteres Argument dafür, dass Anleger langfristig mit Indexfonds am besten fahren? Weder noch. Die schwachen Ergebnisse der Stars zeigen lediglich, dass das Adjektiv „super“ im Zusammenhang mit Investmentfonds ein arg überstrapazierter Begriff ist. Es gibt gute und weniger gute Fondsmanager, aber vor allem gibt es Managementkonzepte, die je nach Marktphase besser oder schlechter funktionieren. Die vorübergehende Outperformance eines Fonds mit diesem Zusammenhang zu erklären, gehört zu den bislang am stärksten vernachlässigten Pflichten von Anbietern und Beratern.