„Genius Act“: Bastelt sich Amerika die nächste Systemkrise?

Die Amerikaner machen wieder einmal vor, wie man neue Märkte erobert. Mit dem „Genius Act“ wollen die USA als erste Wirtschaftsmacht einen klaren Rechtsrahmen für Stablecoins schaffen – digitale Münzen, die an den US-Dollar gekoppelt sind. 68 zu 30 Stimmen im Senat, demnächst das Repräsentantenhaus, dann Trumps Unterschrift. Klingt nach einem Durchmarsch.

Die Bezeichnung ist bereits Programm: Genial soll sein, was in Wahrheit ein gewagtes Experiment mit der Architektur des Finanzsystems darstellt. 240 Milliarden US-Dollar schwer ist der Stablecoin-Markt bereits – und die Gesetzgeber haben ihm nun den Segen staatlicher Legitimität erteilt.

Die Illusion der Stabilität

Stablecoins versprechen, was ihr Name suggeriert: Preisstabilität. Anders als Bitcoin mit seinen wilden Kursschwankungen sollen diese digitalen Token einen festen Wert halten, indem sie jeden digitalen Dollar mit echten Dollar-Reserven unterlegen. Das klingt vernünftig. Doch diese scheinbare Solidität verdeckt eine fundamentale Verschiebung in der Finanzarchitektur.

Wenn Anleger Geld in Stablecoins transferieren, verschwinden diese Dollar nicht einfach. Sie fließen in massive Unternehmenskonten bei Großbanken. Circle, der größte amerikanische Stablecoin-Emittent, gibt offen zu, seine Reserven bei „global systemrelevanten Banken“ zu konzentrieren – ausgerechnet jenen Instituten, die man seit Jahrzehnten weniger systemrelevant zu machen sucht.

Das birgt eine gewisse Ironie. Regulierer haben unermüdlich daran gearbeitet, Konzentrationsrisiken im Bankwesen zu reduzieren, nur um durch die Hintertür neue Kanäle dafür zu schaffen. Wie Forscher der Europäischen Zentralbank anmerkten, verwandeln Stablecoins Privatkundeneinlagen – normalerweise stabile Finanzierungsquellen – in volatile Unternehmenseinlagen, die sich in Stresszeiten schnell bewegen können.

Großbanken mögen diese Verschiebung noch einigermaßen bewältigen können. Sie müssen bereits erhebliche liquide Mittel vorhalten und haben Erfahrung im Umgang mit volatilen Finanzierungsquellen. Kleinere Banken hingegen könnten erhebliche Verwerfungen erleben, sollten Stablecoins zu Mainstream-Sparvehikeln werden.

Die Silicon-Valley-Bank-Lektion

Diesen Film haben wir bereits gesehen. Im März 2023 kollabierte die Silicon Valley Bank teilweise aufgrund ihrer Abhängigkeit von großen, unversicherten Einlagen von Technologieunternehmen. Unter diesen Einlegern befand sich ausgerechnet Circle mit mehr als 3 Milliarden Dollar, als die Regulierer die Kontrolle übernahmen.

Der Stablecoin „brach den Dollar“ vorübergehend und handelte unter seinem vermeintlich festen Kurs von einem Dollar, bis staatliche Intervention das Vertrauen wiederherstellte. Diese Episode hätte ernsthafte Fragen über die Stabilitätsversprechen von Stablecoins aufwerfen müssen. Stattdessen geriet sie im Eifer der Branchenlegitimierung rasch in Vergessenheit.

Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Sie haben Post! Wir haben Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail geschickt. Mit einem Klick auf den darin enthaltenen Button aktivieren Sie Ihr Abonnement. Tipp: Nichts bekommen? Schauen Sie auch in ihrem Spam-Ordner nach.

Die Konzentrationseffekte sind vorhersagbar. Stablecoin-Reserven werden wahrscheinlich zu den größten, systemrelevantesten Banken fließen und diese noch zentraler für das Finanzsystem machen. Das ist keine Dezentralisierung – das ist Hyperzentralisierung mit digitalem Anstrich.

Ein Erfolg der Krypto-Lobby

Die 170 Millionen Dollar, die die Krypto-Industrie im vergangenen Wahlzyklus an politische Spenden aufwendete, haben sich offensichtlich ausgezahlt. Große Konzerne wie Amazon, Walmart, Visa und Mastercard erkunden nun Stablecoins, angelockt durch die Aussicht auf regulatorische Gewissheit.

Doch regulatorische Gewissheit ist nicht dasselbe wie wirtschaftliche Weisheit. Indem der Kongress eine bundesweite Aufsicht für Stablecoins schuf, hat er im Grunde das Entstehen paralleler Zahlungssysteme unter Kontrolle privater Unternehmen gesegnet. Diese Firmen werden Milliarden an Reserven halten, Zinsen auf diese Mittel verdienen und Gebühren für digitale Transaktionen erheben – alles unter dem Schutz staatlich sanktionierter Legitimität.

Aus deutscher Sicht ist diese Entwicklung aufschlussreich. Während hierzulande noch über die Einführung des digitalen Euro debattiert wird, schaffen die Amerikaner Fakten durch private Akteure. Die Bundesbank betont stets die Bedeutung staatlicher Kontrolle über das Geldwesen – ein Prinzip, das die USA jetzt systematisch aufweichen.

Der Blick nach vorn

Indem amerikanische Gesetzgeber zur Regulierung von Stablecoins eilten, haben sie eine Finanzinnovation legitimiert, deren langfristige Konsequenzen schlecht verstanden sind. Der wahre Test wird während der nächsten Finanzkrise kommen. Werden Stablecoins dann die Stabilität bieten, die ihr Name verspricht? Oder werden sie Volatilität verstärken und Ansteckung beschleunigen?

Angesichts der Lehren der Finanzgeschichte erscheint Skepsis angebracht. Innovationen, die vorgeben, die Finanzwelt stabiler zu machen, bewirken oft das Gegenteil. Auch die hypothekenbesicherten Wertpapiere, die zur Finanzkrise 2008 beitrugen, sollten ursprünglich Risiken streuen und Stabilität erhöhen.

Der „Genius Act“ wird voraussichtlich das Repräsentantenhaus passieren und noch vor der Sommerpause Präsident Trumps Schreibtisch erreichen. Seine Verabschiedung scheint angesichts des politischen Momentums und des Industriedrucks unvermeidlich. Doch die Stabilität des Finanzsystems auf eine in diesem Maßstab unerprobte Technologie zu setzen, bleibt ein fragwürdiges Wagnis – auch wenn es sich „genial“ nennt.

Dies ist ein persönlicher Kommentar, der ausschließlich die subjektive Meinung und Sichtweise des Autors widerspiegelt. Die hier dargestellten Ansichten, Interpretationen und Schlussfolgerungen repräsentieren nicht notwendigerweise die Position oder offizielle Haltung des Unternehmens.