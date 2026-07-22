KI
GEO: Wenn Menschen bei Finanzthemen die KI fragen
Generative Engine Optimization Wie die Finanzbranche für die KI sichtbar bleiben kann
„Schreibe für Menschen, formatiere für Maschinen.“ So bringt es Miriam Schwellnus, Geschäftsführerin der Berliner PR-Agentur Mashup Communications, im Gespräch mit DAS INVESTMENT auf den Punkt – und meint damit die neue Doppelaufgabe für Banken, Asset Manager und Finanzberater. Denn während Kommunikationsabteilungen jahrelang für Google geschrieben haben, schreiben sie zunehmend für ChatGPT & Co. mit.
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