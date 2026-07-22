„Schreibe für Menschen, formatiere für Maschinen.“ So bringt es Miriam Schwellnus, Geschäftsführerin der Berliner PR-Agentur Mashup Communications, im Gespräch mit DAS INVESTMENT auf den Punkt – und meint damit die neue Doppelaufgabe für Banken, Asset Manager und Finanzberater. Denn während Kommunikationsabteilungen jahrelang für Google geschrieben haben, schreiben sie zunehmend für ChatGPT & Co. mit.