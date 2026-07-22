„Schreibe für Menschen, formatiere für Maschinen.“ So bringt es Miriam Schwellnus, Geschäftsführerin der Berliner PR-Agentur Mashup Communications , im Gespräch mit DAS INVESTMENT auf den Punkt – und meint damit die neue Doppelaufgabe für Banken, Asset Manager und Finanzberater . Denn während Kommunikationsabteilungen jahrelang für Google geschrieben haben, schreiben sie zunehmend für ChatGPT & Co. mit.

Wie sehr sich das schon lohnt, zeigt eine Zahl: Jeder Vierte hat einer Künstlichen Intelligenz (KI) schon einmal eine Finanzfrage gestellt. Das geht aus einer Bitkom-Erhebung unter 1.004 Personen ab 16 Jahren aus dem Frühjahr 2026 hervor.

Nicht mehr nur gefunden, sondern zitiert werden

Generative Engine Optimization, kurz GEO, nennt sich die Antwort der Kommunikationsbranche darauf. Schwellnus beschreibt jedoch eine Branche, die noch tastet: Verlässlich messen lasse sich Sichtbarkeit in KI-Antworten bislang kaum, weil niemand genau wisse, welche Prompts Nutzer tatsächlich eingeben. Beobachten und daraus Maßnahmen ableiten, mehr sei derzeit nicht drin.

Miriam Schwellnus hält GEO für wichtig, warnt aber vor einem Hype. | Bildquelle: Saskia Uppenkamp

Wichtiger als reine Sichtbarkeit sei ohnehin etwas anderes, sagt Schwellnus: In einer Branche mit strengen Compliance-Vorgaben zähle vor allem, ob Produkte, Zinssätze und Bedingungen von der KI korrekt wiedergegeben werden – und nicht, wie oft eine Marke überhaupt auftaucht. Ihr Rezept dagegen klingt unspektakulär: „Man muss über alle Kanäle hinweg genau das Gleiche kommunizieren, und alles muss aktuell sein“, sagt sie – weg von schwer zugänglichen PDF-Broschüren, hin zu Inhalten, die entlang echter Kundenfragen strukturiert sind. Typische Fehler sieht sie vor allem bei größeren Häusern, wenn Employer Branding und Investor-Kommunikation unterschiedliche Botschaften senden, die eine KI dann nicht mehr sauber zusammenführen kann.

Auch für Pflichtangaben wie Risikohinweise, die sich kaum vereinfachen lassen, hat Schwellnus einen Rat: „Mit mehr belegbaren Daten arbeiten, etwa eigenen Statistiken und Umfragen, um sich selbst als originäre Wissensquelle zu etablieren.“ Genauso wichtig sei es, nicht anonym als Unternehmen zu kommunizieren, sondern einzelne Menschen als Experten aufzubauen, die sich zitieren lassen. Fachportale, die ohnehin für klassisches SEO genutzt werden, zahlten nebenbei auch auf GEO ein.

Warnung vor dem GEO-Hype

Um GEO ist längst ein Hype entstanden. Doch davor warnt ausgerechnet die Kommunikationsexpertin selbst: „GEO ist real, aber noch nicht der Großteil der Kundenkommunikation.“ Sie rät, die eigene Sichtbarkeit höchstens vierteljährlich zu prüfen – „alles andere macht einen wirklich wahnsinnig“.

Ob sich dafür externe Hilfe lohnt, hänge vom Reifegrad eines Hauses ab: „Wenn man seine Kommunikation schon immer selber gemacht hat, dann kann man das auch weiter selber machen“, sagt Schwellnus. Wer bei null anfängt, überlässt das Thema eher komplett einer Agentur. Mittlerweile gebe es sogar eigene „GEO-Architekten“, die sich ausschließlich damit beschäftigen.

Wenn GEO nachweislich wirkt

Wie sich das in der Praxis niederschlagen kann, zeigt eine Fallstudie der Agentur Dept zu einem nicht namentlich genannten, großen Finanzdienstleister. Die Bestandsaufnahme ergab, dass zentrale Informationen über mehrere Marken und Geschäftsbereiche verstreut waren, statt einheitlich verwaltet zu werden – mit der Folge, dass Autoritätssignale in KI-Antworten verwässerten. Nach einer Neuordnung der Wissensarchitektur und der internen Freigabeprozesse zählte das Unternehmen nach Angaben von Dept knapp 30.000 KI-Zitate, eine Markennennungsrate von 58 Prozent mit 8 Prozent monatlichem Zuwachs sowie eine durchschnittliche Zitierrate von 82,8 Prozent im Google AI Mode.

Zwischen Aufbruch und Zurückhaltung

In der Breite der Branche ist davon noch wenig zu spüren. Johanna Förster-Schroll, Marketing-Managerin beim Münchner Vermögensverwalter Pegasos Capital, beschreibt im Gespräch mit DAS INVESTMENT eine Ausgangslage, die eher am Anfang steht: Die Grundlage – Fachbeiträge, Pressearbeit, ein auf Linkedin sichtbares Expertenprofil – sei vorhanden. Was Schwellnus aus Agentursicht beobachtet hatte, bestätigt sich hier aus Sicht eines Asset Managers: Auch bei Pegasos Capital steht die gezielte Messung der eigenen KI-Sichtbarkeit noch aus.

Wachsende KI-Nutzung deutet Förster-Schroll zunächst positiv, als niedrigschwelligen Einstieg gerade für jüngere Kunden, und verweist dabei auf eine Bafin-Studie zu Finfluencern, wonach vor allem die Generationen Y und Z Finfluencer als Informationsquelle nutzen, sich aber gleichzeitig mehr Schutz vor unseriösen Tipps wünschen.

Anika Albrecht, Senior Marketing & Brand Managerin bei der Hamburger Vermögensverwaltung Albrecht, Kitta & Co., blickt zurückhaltender auf die Entwicklung. Wer verstehe, dass es bei großem Vermögen „um mehr geht als nur die Rendite“, vertraue es weiterhin lieber Menschen an als einem Algorithmus, sagt sie. Das erklärt aus ihrer Sicht auch, warum sich Robo-Advisor – automatisierte, algorithmusgestützte Anlageangebote ohne persönlichen Berater – an eine andere Zielgruppe richten als eine klassische Vermögensverwaltung. KI sei für sie schlicht ein neuer Schritt in der Kundenreise, den es mitzudenken gelte.

Vertrauen schlägt Algorithmus

Aus einem anderen Blickwinkel kommt Schwellnus zu einem verwandten Schluss: Wenn eine KI ein Produkt falsch darstellt, helfe vor allem die Nähe zum Kunden – direkte Kanäle wie das persönliche Gespräch oder ein eigener Newsletter seien unabhängig von Plattformen und Algorithmen, und genau dort liege noch die volle Autorität über die eigenen Informationen.

Wie ernst einzelne Häuser diesen Schritt schon nehmen, zeigt die Deutsche Bank. Bis Ende 2026 sollen rund 100 weitere Filialen wegfallen, wie Privatkundenvorstand Claudio de Sanctis Anfang des Jahres ankündigte. Ab der zweiten Jahreshälfte soll ein digitaler Assistent in der Banking-App Fragen zum Zahlungsverkehr oder zu Kreditkarten übernehmen. Bei Hauskauf oder Geldanlage aber, so de Sanctis, wollten Kunden weiterhin mit einem Menschen sprechen, im Gespräch vor Ort oder per Video.

Wenig Substanz hinter vielen KI-Strategien

Dass nicht jede verkündete KI-Strategie hält, was sie verspricht, gibt in einem Gastbeitrag im private banking magazin Peter Oertmann zu bedenken, Chairman of the Board bei der auf KI spezialisierten Investment-Boutique Ultramarin. Viele Asset Manager würden Prozesse lediglich neu beschriften, ohne sie methodisch zu verändern – „KI-Washing“ nennt er das. Als Prüfsteine für Anleger schlägt er unter anderem vor, ob ein Haus fest angestellte Datenwissenschaftler beschäftigt, ob Validierungsprozesse für Modelle dokumentiert sind und ob am Ende immer noch ein Mensch als letzte Kontrollinstanz entscheidet.

Schwellnus treibt dabei noch eine andere Sorge um: „Das Fatale ist, wenn dann im Kundenservice auch noch Bots eingesetzt werden – und am Ende gerade bei wichtigen Finanzentscheidungen kein echter Mensch mehr da ist, der das noch mal mit Erfahrung bewertet.“

Ein erstes Signal aus München

Was passiert, wenn eine KI ein Finanzprodukt falsch oder verkürzt wiedergibt, bleibt vorerst vor allem eine Randnotiz – aber eine, die an Kontur gewinnt. Zwar ging es in einem ersten richtungsweisenden Fall nicht um die Finanzbranche, doch die Parallele liegt nahe: Das Landgericht München I hat Google per Beschluss vom 28. Mai 2026 (Az. 26 O 869/26) untersagt, in der KI-Übersicht der Suche unwahre Tatsachenbehauptungen über zwei Verlage zu verbreiten. Die Kammer stufte Google dabei nicht als bloßen Vermittler fremder Inhalte ein, sondern als unmittelbar Verantwortlichen für die von der KI selbst erzeugte Aussage.

Stefan Lutz, Fachanwalt für IT-Recht bei der IT-Kanzlei Lutz in Ravensburg, ordnet das Urteil als Signal an Anbieter generativer KI-Systeme ein, ihre Kontrollmechanismen so auszugestalten, dass schwerwiegende Falschzuordnungen künftig seltener vorkommen.

Für Berater und Vermögensverwalter selbst ändert sich dadurch wenig an ihrer eigenen Pflicht: Verlässt sich ein Kunde auf eine falsche KI-Auskunft, bevor er ins Beratungsgespräch geht, entbindet das den Berater nicht davon, im Gespräch richtigzustellen und geeignet zu beraten. Was passiert, wenn gar kein Berater im Spiel war, ist rechtlich noch die offenere Frage.