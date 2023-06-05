Ökonom Alexander Börsch
So werden Unternehmen resilienter
Die aktuellen geopolitischen Umbrüche betreffen deutsche Unternehmen in besonderer Weise. Unter den großen Volkswirtschaften ist Deutschland nämlich mit Abstand am meisten vom Export und damit von offenen Märkten abhängig. Zudem sind die Auslandsinvestitionen hierzulande hoch. Die Folgen des Ukraine-Krieg, die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China, der zunehmende Protektionismus in der Weltwirtschaft, und das Technologie-Decoupling setzen dieses Wirtschaftsmodell unter Druck.