Investment-Strategen von Columbia Threadneedle zur Marktlage

In einem kürzlich stattgefundenen Webinar teilten William Davies, Global Chief Investment Officer, und Neil Robson, Head of Global Equities bei Columbia Threadneedle Investments, ihre Einschätzungen zu den aktuellen Entwicklungen an den globalen Aktienmärkten mit.

Geopolitische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheit

William Davies

William Davies betonte, dass die geopolitische Lage weiterhin angespannt bleibt. Während in Gaza ein „fragiler Waffenstillstand“ herrscht, ist in der Ukraine noch keine Lösung in Sicht. Die neue Trump-Administration überschlägt sich derweil mit zahlreichen politischen Maßnahmen – „Trump hit the ground running“, so Davies, doch es bleiben viele „unknown unknowns“.

Die Nervosität und Unberechenbarkeit der Märkte haben seit Beginn des Jahres 2025 zugenommen. Dies führt dazu, dass Unternehmen zögerlich bei Investitionen sind. Gleichzeitig ist das Verbrauchervertrauen in den USA stark gesunken, mit Inflationserwartungen von rund 5 Prozent. Im Gegensatz zu Europa schwächelt die US-Konjunktur.

Handelspolitik und technologischer Wettbewerb

Neil Robson

Neil Robson hob die Bedeutung der neuen US-Zollpolitik hervor, die darauf abzielt, Arbeitsplätze in die USA zurückzuholen und die Entwicklung der letzten 30 bis 40 Jahre umzukehren. Gleichzeitig stellte er fest, dass chinesische Technologieunternehmen gerade auch für Europa zunehmend zu ernsthaften Konkurrenten werden.

Diese Einschätzung spiegelt sich auch im DeepSeek-Schock wider: Das KI-Modell des chinesischen Unternehmens erschütterte mit relativ geringen Entwicklungskosten die Märkte und ließ Zweifel an den umfangreichen Investitionsprogrammen amerikanischer Tech-Giganten aufkommen.

Regionale Perspektiven

Während US-Aktien zuletzt enttäuschten, zeigten sich europäische Märkte robust. Davies sieht insbesondere für Deutschland positive Signale: Nach Jahren fehlender politischer Führung könnte die Lockerung der Schuldenbremse zu einem stärkeren Deutschland und damit einem stärkeren Europa führen. Die hervorragende industrielle Basis biete trotz des Wettbewerbsdrucks aus China und den USA Wachstumspotenzial.

Aufgrund der regionalen Neugewichtung bei den Anlegern übertrafen europäische Aktien den MSCI All Country Index (ACWI) zuletzt deutlich. Auch japanische Aktien zeigten eine positive Rendite, nachdem die Bank of Japan ihren Leitzins auf 0,5 Prozent erhöhte – ein Zeichen dafür, dass Japan die Deflation endgültig überwunden haben könnte.

Angesichts der Marktvolatilität betonen die Investment-Strategen die Bedeutung einer sorgfältigen Titelauswahl. Daher konzentriert sich der CT (Lux) Global Focus Fonds, als Beispiel, auf wenige Aktien mit hohem Gewinnwachstum und robusten Geschäftsmodellen.

Neben den USA sind Europa und Japan interessant

Die Experten von Columbia Threadneedle sind sich einig: In einem Umfeld zunehmender geopolitischer Spannungen, handelspolitischer Unsicherheiten und technologischer Umwälzungen wird die selektive Auswahl von Qualitätsunternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen entscheidend für den Anlageerfolg sein. Während die USA weiterhin eine dynamische Volkswirtschaft mit einem diversifizierten Aktienmarkt darstellen, bieten auch Europa und Japan attraktive Investitionsmöglichkeiten.