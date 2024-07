Zum halbjährlichen Webinar geladen waren ausschließlich Medienvertreter, mit der Möglichkeit, anschließend Fragen zu stellen. Geboten wurde ein rasanter Parcours durch die Märkte, vorgetragen von zwei informierten Profis ihres Fachs. Die Columbia-Threadneedle-Experten William Davies, Chief Investment Officer, und Josh Kutin, Head of Asset Allocation, North America, sind jeweils seit mehr als 25 Jahren an den Märkten tätig. Es fiel ihnen leicht, ihre Ansichten auf den Punkt zu bringen.

Themen waren die Erwartungen an das Wirtschaftswachstum, Inflationsprognosen, die Zentralbankpolitik und Zinserwartungen, der Ausblick für Anlageklassen, geopolitische Risiken und Wahlrisiken sowie übergreifende Anlagethemen wie KI und Energiewende. Zur Beantwortung von Fragen aus dem Publikum gingen Davies und Kutin gesondert auf Japan und Schwellenländer ein.

Geopolitische Risiken könnten schwerer wiegen als wirtschaftliche

William Davies

„Die Wirtschaftsdaten sind im vergangenen Jahr besser ausgefallen als erwartet: Die Inflation ging zurück, der Arbeitsmarkt behauptete sich und es gab keine Rezession – das Wachstum war sogar beeindruckend robust. Alle diese ,guten Nachrichten‘ zwangen die Federal Reserve und andere Zentralbanken weltweit über einen längeren Zeitraum zu höheren Zinsen. Jetzt beobachten wir, wie Unsicherheit in Bezug auf den Zeitpunkt von Zinssenkungen in den USA sowie das Ausmaß und Timing eines Wirtschaftsabschwungs den Marktteilnehmern Sorge bereiten“, sagte Chef-Investmentstratege William Davies. Es sei ungewiss, ob die Fed sich im September zu einer ersten Zinssenkung durchringen könne, so Davies. Eine gewisse Transparenz sei hingegen in Europa gegeben: „Nach der ersten Zinssenkung der EZB erwarten wir zügig weitere Zinsschritte nach unten.“

„Der im Vorjahr allseits erwartete Wirtschaftsabschwung ist nicht eingetreten“, so Davies. „Wir sehen, dass die Erträge der Unternehmen rund um die Welt relativ gut ausfallen und dementsprechend sich Aktien stark zeigen. Viele Unternehmen wirtschaften deutlich besser, als es das wirtschaftliche Umfeld vermuten lässt. Unseres Erachtens werden daher geopolitische Risiken im Jahr 2024 gefährlicher als wirtschaftliche Unsicherheiten sein. Sie könnten eher zu Enttäuschungen führen. Zu diesen geopolitischen Risiken zählen die Eskalation im Nahen Osten und die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China. Rund um die Welt sehen wir den klaren Trend, die Militärausgaben deutlich zu erhöhen.“

Josh Kutin

Die anhaltend höhere Inflation könnte Anleger ebenfalls enttäuschen, gab Josh Kutin, Head of Asset Allocation, North America, von Columbia Threadneedle, zu bedenken. „Anders als viele Marktteilnehmer gehen wir von weiterhin hohen Inflationsniveaus bis zu 4 Prozent aus, auch wenn wir einen leichten Trend des Rückgangs sehen.“ Kutin nannte inflationstreibende Faktoren wie Onshoring, Fach- und Arbeitskräftemangel, Infrastrukturausgaben und den steigenden Energiebedarf.

Optimistischer Ausblick für Fixed-Income-und Aktienmärkte, besondere Chancen in Schwellenländern

Angesichts der zu erwartenden höheren Zinsen für einen längeren Zeitraum gaben Davies und Kutin einen positiven Ausblick für die Fixed-Income-Märkte. High-Yield-Anleihen dürften über die kommenden fünf Jahre trotz gewisser Unwägbarkeiten 7,5 Prozent Rendite abwerfen. Bei Emerging Market Debt erwarten sie 6,3 Prozent.

„Bei Aktien sehen wir auf Sicht von fünf Jahren für US-Large-Caps eine jährliche Rendite von 6,3 Prozent, bei US-Small-Caps von 9,6 Prozent. Die Emerging Markets sollten jährlich 8,4 Prozent erreichen. US-Aktien dürften sich insgesamt stärker als der Rest der Welt zeigen“, so Kutin, der mit Blick auf die Fünf-Jahres-Prognosen ein Fazit zog: „Wenn die riskanteste Anleiheklasse, High-Yield-Anleihen, 7,5 Prozent gegenüber erwarteten 6,3 Prozent von risikoreichen US-Large-Caps abwerfen, sollten Anleger den Anleihen den Vorzug geben. Wir blicken optimistisch auf den Fixed-Income-Sektor.“

Zu den Aussichten der Emerging Markets sind beide Experten und ihre Teams konstruktiv eingestellt. Davies: „Viele Unternehmen in den Schwellenländern haben spektakuläres Wachstumspotenzial. Marktineffizienzen bieten aktiven Investoren viele Chancen. Hier findet sich Value.“

Keine Angst vor der US-Wahl, aber Verschuldung ist besorgniserregend

Kutin gab einen interessanten Ausblick auf die US-Wahl: Oft werde er von Kunden gefragt, ob man vor dem Urnengang Aktien verkaufen solle. Er verwies auf Studien, die bis 1948 zurückreichen. „Wer seine Aktien vom Wahltag an ein Jahr lang hält, erzielt mit einer Wahrscheinlichkeit von 63 Prozent eine Outperformance. Dieses Muster zeigte sich nicht im Jahr 2000, aber in allen folgenden Wahljahren 2004, 2008, 2012, 2016 und 2020. Wir halten daher mit Blick auf US-Aktien in unseren Portfolios die Füße still – ungeachtet des Wahlausgangs.“

Überschattet werde das generell konstruktive Bild für die Kapitalmärkte und die konjunkturelle Entwicklung jedoch von einer verschärften Schuldenproblematik. Davies: „Ungemach könnte zukünftig von der hohen Verschuldung rund um die Welt drohen. Die hohen Zinsen machen den Schuldendienst vielerorts extrem teuer. Diese Lage wird dem wirtschaftlichen Wachstum nicht förderlich sein.“

