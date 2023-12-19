Analystin Anna Rosenberg
Diese Wahlen werden 2024 die Finanzmärkte prägen
Nicht erst seit der russischen Invasion in die Ukraine blicken Marktteilnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit auf geopolitische Entwicklungen. Bereits die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sowie das Brexit-Referendum 2016 und vor allem die politische Reaktion auf die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie politische Entscheidungen Finanzmärkte und ihre Akteure beeinflussen können. All diese Ereignisse hatten tiefgreifende wirtschaftliche Folgen für die USA und Europa.