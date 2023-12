Diese Wahlen werden 2024 die Finanzmärkte prägen

Nicht erst seit der russischen Invasion in die Ukraine blicken Marktteilnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit auf geopolitische Entwicklungen. Bereits die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sowie das Brexit-Referendum 2016 und vor allem die politische Reaktion auf die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie politische Entscheidungen Finanzmärkte und ihre Akteure beeinflussen können. All diese Ereignisse hatten tiefgreifende wirtschaftliche Folgen für die USA und Europa. Eine weitere Veränderung, die wir in den letzten Jahren verfolgen durften, ist die Neu-Positionierung Chinas als direkter Rivale der Vereinigten Staaten und die geopolitischen Verschiebungen, die daraus resultierte. All diese...

Nicht erst seit der russischen Invasion in die Ukraine blicken Marktteilnehmer mit erhöhter Aufmerksamkeit auf geopolitische Entwicklungen. Bereits die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sowie das Brexit-Referendum 2016 und vor allem die politische Reaktion auf die Corona-Pandemie haben gezeigt, wie politische Entscheidungen Finanzmärkte und ihre Akteure beeinflussen können. All diese Ereignisse hatten tiefgreifende wirtschaftliche Folgen für die USA und Europa.

Eine weitere Veränderung, die wir in den letzten Jahren verfolgen durften, ist die Neu-Positionierung Chinas als direkter Rivale der Vereinigten Staaten und die geopolitischen Verschiebungen, die daraus resultierte. All diese Entwicklungen haben die geopolitische Analyse zu einem immer wichtigeren Bestandteil des Researchs von Finanzinstitutionen gemacht. Daher setzen immer mehr Hedgefonds und Asset Manager auf geopolitische Expertise, um politische Entwicklungen und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft besser zu verstehen und aktiv in Investmentstrategien einzubeziehen.

Geopolitische Einschätzungen sind zunehmend gefragt

Bei der Analyse von Geopolitik geht es im Kern um Objektivität und kritische Distanz. Es geht darum, alle zur Verfügung stehenden Fakten klar und kühl zu analysieren und dann einzuschätzen, was mit hoher oder geringer Wahrscheinlichkeit passieren wird. Um zu verstehen, wie politische Entscheider handeln, gilt es, die realpolitischen Zwänge zu erkennen und zu verstehen. Dabei müssen persönliche Moralvorstellungen beim Blick auf Gesellschaft und Politik ausgeblendet werden. Je emotionaler und kontroverser eine Krise debattiert wird, desto wichtiger ist es einen kühlen Kopf zu behalten und sich voll und ganz auf die Faktenlage zu konzentrieren.

Das zeigen auch der Hamas-Angriff auf Israel und der gegenwärtige Konflikt in Gaza. Durch den Überfluss an Schlagzeilen und News, sowie parallele Informationskanäle auf den sozialen Medien, brauchen Finanzakteure einen übergeordneten, objektiven Blickwinkel, der sie das große Ganze und die sofortigen Implikationen für den Finanzmarkt besser einschätzen lässt.

Es geht also bei Einschätzungen politischer Situation immer darum, zu analysieren, wie sich geopolitische Entwicklungen auf wirtschaftliche Prognosen auswirken. Wie diese etwa die Inflation beeinflussen können oder wie eine innenpolitische Debatte in Deutschland den Haushalt der EU und damit die Finanzhilfen für die Ukraine beeinflusst kann und im Rückschluss, was das wiederum für die Anlagestrategie bedeutet.

Geopolitische Neuordnung bedeutet mehr Komplexität

2024 wird von noch mehr Risiken geprägt als 2023. Die Weltlage wird komplexer. Die geopolitische Neuordnung schreitet weiter voran, wichtige Wahlen zum Beispiel in den USA und Taiwan, stehen an. Und dennoch, 2024 wird auch Gewinner hervorbringen.

Während Großmächte konkurrieren, wollen sich die meisten Länder nicht in diese bipolare Rivalität zwängen lassen, sondern lieber ihre eigenen Interessen verfolgen.

Diese Mittelmächte versuchen, ihre Verhandlungsposition zu verbessern, und weiten damit auch ihren geopolitischen Einfluss aus. In der neuen globalen Ordnung schauen Akteure vor allem auf ihren eigenen Vorteil. Das schwächt historisch etablierte Allianzen und mindert den Einfluss der USA und Europas.

Zwar werden die USA versuchen, Verbündete weiterhin nah an sich zu binden. Doch die Präsidentschaftswahl in den USA ist ein erhebliches Risiko für genau diese Verbündeten. Für die EU und Großbritannien wird es schwer, in diesem neuen geopolitischen Umfeld eine klare Position einzunehmen, da bei den bevorstehenden Wahlen der Blick vor allem nach innen richten sein wird.

Die sich abzeichnende geopolitische Neuausrichtung bedeutet für die Märkte unter anderem auch mehr Protektionismus, mehr Zölle und Sanktionen. Der Zugang zu natürlichen Ressourcen wird öfter als Trumpfkarte in politischen Verhandlungen eingesetzt werden als früher. Politiker und Investoren müssen mehr Zeit und Kosten auf sich nehmen, um Allianzen zu bilden. Zunehmende Wirtschaftskriege erhöhen das Risiko eines bewaffneten Krieges.

Kritische Wahlen

Geopolitisch gesehen sind die wichtigsten Wahlen im nächsten Jahr in Taiwan (Januar) und in den USA (November). Weitere wichtige Wahlen stehen in der EU, Indien, der Ukraine, Russland, Mexiko, Venezuela und dem Vereinigten Königreich an.

Obwohl die US-Wahl erst in einem Jahr stattfinden wird, ist es derzeit wahrscheinlich, dass es zu einem Wahlkampf zwischen Biden und Trump kommt. Der neue US-Präsident wird erst im Januar 2025 im Amt sein, 2024 wird durch den Wahlkampf geprägt sein. Begleitet wird dieser von Trumps Gerichtsverfahren und den wahrscheinlichen Versuchen außenstehender Akteure, den Wahlausgang mit Deep-Fakes und KI zu beeinflussen. 2016 wurden dafür vor allem klassische soziale Medien genutzt.

Ihre liberale Haltung zum kontroversen Abtreibungsrecht bescherte den Demokraten deutliche Überlegenheit bei den Zwischenwahlen 2022 und vielen weitere regionale Wahlen 2023. Im Jahr 2024 streben die Demokraten mehr Volksabstimmungen zu diesem Thema an. Daher wird das Abtreibungsrecht wahrscheinlich eine zentrale Rolle im US-Wahlkampf einnehmen.

Obwohl erst im Januar 2025 der neue Präsident ins Amt kommt, werden die Märkte schon vorher reagieren, sollte eine Wiederwahl Trumps wahrscheinlicher werden. Trump würde die Handelsbeziehungen zu China radikal verändern und wesentlich mehr Handelszölle und Barrieren einführen, als Biden dies schon für den Technologiesektor vorgenommen hat. Die Beziehung zu Europa würde sich verschlechtern. Die USA würde sich wahrscheinlich zumindest teilweise aus der Nato zurückziehen oder europäische Länder dazu drängen, einen wesentlich größeren Anteil für die Verteidigung zu bezahlen – Gelder die von anderen Teilen des Haushaltes abgezogen werden müssten, mit erheblichen Implikationen für den Sozialstaat.

Abwärtsspirale nimmt Fahrt auf...

Wir sehen für viele geopolitischen Szenarien im nächsten Jahr höhere Risiken. Das erwartete Ergebnis der Wahlen in Taiwan ist eine eher chinafeindliche Regierung. Dadurch werden die Spannungen mit China zunehmen. Falls die Opposition gewinnt, wird es zu Spannungen zwischen Taiwan und den USA kommen, zum Vorteil Chinas.

In Verbindung mit einer China-kritischen Rhetorik im US-Wahlkampf und Chinas schnellem technologischen Fortschritt, wird sich die Beziehungen zwischen Washington und Peking wahrscheinlich weiter verschlechtern. Russland wird motiviert sein, im Krieg gegen die Ukraine länger durchzuhalten, in der Hoffnung auf einen Machtwechsel im Weißen Haus.

In Israel steht viel auf dem Spiel - eine Ausweitung des Konflikts bleibt weiterhin ein akutes und wachsendes Risiko. Es ist aus vielen Gründen realistisch, dass Israel entscheidet, den Iran anzugreifen, vor allem um die Fertigstellung einer Nuklearwaffe zu verhindern. Der daraus resultierende Konflikt würde die USA zum Eingreifen zwingen. Was wiederum das Risiko erhöht, dass China in der Taiwan-Frage früher handelt.

... dennoch gibt es auch Gewinner

Trotz dieser Dynamiken, gehen wir davon aus, dass viele dieser Spannungen im nächsten Jahr nicht „überkochen“ werden. Anleger sollten daher auch die positiven Seiten der Geopolitik erkennen – denn es wird auch Gewinner geben. Zum Beispiel Länder, die vor einer wirtschaftlichen Neuausrichtung, weg von China und Russland, weiterhin profitieren. Darunter Länder, die im Mittelpunkt neuer Lieferketten in Asien stehen, aber auch Staaten, die reich an natürlichen Ressourcen sind, etwa in Lateinamerika.

Dann gibt es Länder die von neuen Sicherheitsverträgen mit den USA profitieren, da diese oft mit Investitionen verbunden sind, die über die Verteidigung hinausgehen. Ein Beispiel hierfür sind die Philippinen.

Andere Länder gewinnen an Einfluss, weil sie sich als neue „Pole“ in der multipolaren Welt etablieren, wie etwa Indien. Die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China bedeuten, dass europäische Investoren in China besser aufgestellt sind als ihre amerikanischen Kollegen. Und umgekehrt bedeuten die Spannungen zwischen den USA und China auch, dass Europa für China ein vergleichsweise besseres Investitionsumfeld bietet.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Ja, die geopolitische Neuausrichtung birgt Risiken, aber es ist nicht alles schlecht und düster. Als Anleger müssen wir die positiven Aspekte der Geopolitik erkennen und besser nutzen.