Baukräne der neuen Infineon-Halbleiterfabrik in Dresden: Der KI-Investitionszyklus bleibt ein zentraler Stabilisierungsfaktor für die Märkte.

Konflikte, steigende Anleiherenditen und politische Unsicherheit stellen Volkswirtschaften und Kapitalmärkte weiter auf die Probe. Bislang zeigen sich die Märkte jedoch robuster als erwartet. Ein zentraler Stabilisierungsfaktor ist der anhaltende Investitionszyklus rund um das Thema künstliche Intelligenz, sagt Salman Ahmed, Global Head of Macro and Strategic Asset Allocation bei Fidelity, im Gespräch zum Marktausblick für das 4. Quartal 2026. Die hohen Investitionen der KI-Hyperscaler und vieler Unternehmen entlang der KI-Wertschöpfungskette schlagen sich inzwischen zunehmend in Umsätzen und Erträgen nieder. Eine Unterbrechung dieses Zyklus könnte die Märkte belasten. Dafür sieht Ahmed jedoch keine klaren Anzeichen.

Hohe Renditen bedeuten keine negative Stimmung

Im Fokus stehen derzeit die deutlich gestiegenen Anleiherenditen. Ahmed sieht einen wichtigen Treiber in der Fiskalpolitik vieler Industrieländer. Sie ist aus seiner Sicht nicht mehr eng an den Konjunkturzyklus gekoppelt. Besonders deutlich wird das in den USA, wo die Staatsverschuldung inzwischen über 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts liegt. Diese Defizite dürften bestehen bleiben und den Druck am langen Ende der Zinskurve erhöhen.

Marion Le Morhedec, CIO für globale festverzinsliche Wertpapiere bei Fidelity, ordnet die Entwicklung als Teil einer Normalisierung an den Anleihemärkten ein. Über viele Jahre waren Renditen durch niedrige Inflation und expansive Geldpolitik gedrückt. Heute spiegeln höhere Renditen auch die Sorge über steigende Defizite wider. Hinzu kommt: US-Staatsanleihen konkurrieren zunehmend mit Anleiheemissionen großer KI-Unternehmen um Kapital. Gleichzeitig hat sich die Anlegerbasis verändert – weg von Zentralbanken und hin zu stärker marktgetriebenen Akteuren wie Hedgefonds.

Le Morhedec bewertet diese Neubewertung nicht grundsätzlich negativ. Aus ihrer Sicht entstehen im Rentenmarkt wieder attraktivere Einstiegspunkte. Entscheidend sind dabei Carry, Sektorallokation, Laufzeitsteuerung und Emittentenauswahl. Während lange Laufzeiten anfälliger für Renditeanstiege bleiben, sieht sie Chancen insbesondere bei kürzeren Laufzeiten und ausgewählten Hochzinsanleihen, deren durchschnittliche Kreditqualität sich in den vergangenen Jahren verbessert hat.

Chancen am Aktienmarkt bleiben

Auch am Aktienmarkt sieht Punam Sharma, Leiterin der Aktienanalyse für Europa bei Fidelity, weiterhin Chancen. Höhere Renditen können zwar Druck auf Bewertungen ausüben. Gleichzeitig stützen solides Gewinnwachstum, starke Cashflows und Unternehmen mit Preissetzungsmacht weiterhin die Märkte.

Zusätzlich wirkt das Kreditwachstum als Unterstützung für das nominale BIP-Wachstum. Davon profitieren einzelne Sektoren besonders. Banken etwa können in einem Umfeld höherer Zinsen ihre Nettozinserträge ausbauen. Weitere positive Impulse sieht Sharma in der Automatisierung, in ausgewählten Industriewerten sowie in steigenden Staatsausgaben für Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung.

KI: Potenzial bleibt hoch, Selektivität wird wichtiger

Trotz der zuletzt seitwärts tendierenden Kurse vieler KI-Unternehmen bleibt das Thema für Investoren relevant. Sharma sieht in der Konsolidierung der Bewertungen ein Umfeld, in dem aktive Anleger Alpha-Chancen identifizieren können – vorausgesetzt, die Fundamentaldaten verbessern sich weiter. Gleichzeitig verlangen Marktteilnehmer zunehmend belastbare Hinweise darauf, dass hohe KI-Investitionen in konkrete Erträge münden. Das kann kurzfristig zu mehr Volatilität führen. Typische Warnsignale einer späten Marktphase sieht Sharma derzeit jedoch nicht: Der Wert des investierten Kapitals bleibt stabil, und Aufträge werden bislang nur selten storniert.

Sharma erwartet weitere positive Ertragssignale. Führende KI-Unternehmen bringen zunehmend neue Produkte auf den Markt, die zusätzliche Nachfrage auslösen können. Entlang der KI-Wertschöpfungskette entsteht dadurch ein positiver Rückkopplungseffekt: Hohe Nachfrage nach Rechenleistung führt zu weiteren Investitionen, insbesondere bei Halbleitern und Infrastruktur.

Diversifikation über KI hinaus

Der KI-Boom erhöht zugleich die Konzentrationsrisiken in vielen Portfolios. Das gilt besonders, weil Aktien und Anleihen zunehmend stärker positiv korrelieren. Matt Quaife, Global Head of Multi Asset bei Fidelity, sieht deshalb die klassische 60/40-Allokation nicht mehr als ausreichende Absicherung. Solange Inflation stärker schwankt als Wachstum, dürften Aktien und Anleihen häufiger in dieselbe Richtung laufen. Die lange Phase seit 1995, in der beide Anlageklassen häufig negativ korrelierten, war aus heutiger Sicht eher eine Ausnahme.

Quaife setzt daher auf zusätzliche Diversifikationsquellen. Dazu gehören Optionen auf Aktien, alternative Anlagen wie Gold sowie Absolute-Return-Strategien. Auch Währungsrisiken verdienen mehr Aufmerksamkeit. Viele Portfolios haben ein hohes US-Dollar-Engagement aufgebaut, während der US-Dollar zuletzt an Wert verloren hat. Anleger sollten deshalb prüfen, wie stark Währungen ihr Gesamtrisiko beeinflussen. Ein schwächerer US-Dollar kann zugleich Schwellenländeraktien und -anleihen unterstützen.

Risiken aktiv über die Welt streuen

Anleger können Risiken auch geografisch breiter streuen. Wer etwa am KI-Wachstum partizipieren möchte, muss nicht ausschließlich auf US-Titel setzen. In Asien finden sich führende Unternehmen in der Halbleiter- und Speicherindustrie. Im verarbeitenden Gewerbe lohnt der Blick nach China, etwa auf Unternehmen aus den Bereichen Elektrofahrzeuge und Batterien. Sharma sieht zudem Chancen in Brasilien, wo ein schwächerer US-Dollar und hohe reale Zinsen die Währung gestützt haben und dessen Markt im Vorfeld der dortigen Parlamentswahlen im Oktober gut positioniert ist.

Fazit und Ausblick

Der Ausblick auf das 4. Quartal bleibt vorsichtig optimistisch. Steigende Anleiherenditen, der anhaltende KI-Investitionszyklus und veränderte Korrelationen zwischen Anlageklassen schaffen ein anspruchsvolles Marktumfeld. Für Anleger wird es daher wichtiger, Portfolios breiter aufzustellen – über Anlageklassen, Regionen, Sektoren und Währungen hinweg.

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Stand, soweit nicht anders angegeben: Oktober 2026.

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