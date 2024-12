Melda Mergen, Global Head of Equities

Für Aktienanleger geht es 2025 darum, Chancen in einem neu ausbalancierten Umfeld zu finden. Die makroökonomischen Gegebenheiten haben sich verändert, und dank niedrigerer Zinsen ist der finanzielle Druck auf Unternehmen und Verbraucher zu einem gewissen Grad gesunken. Obwohl es immer Risiken gibt, auf die man achten muss, hat sich unsere grundlegende Sichtweise nicht geändert: Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten, die es geschafft haben, das schwierige operative Umfeld der vergangenen Jahre zu meistern, werden ihren Vorsprung wahrscheinlich weiterhin verteidigen.

Die niedrigeren Zinsen dürften Aktien begünstigen

Als die US-Notenbank in diesem Jahr ihren Lockerungszyklus einleitete, war das ein wichtiger Meilenstein in einem sich verändernden Umfeld für Aktien. In Zukunft werden die Kapitalkosten für Unternehmen wahrscheinlich niedriger sein, sodass es einfacher wird, Entscheidungen über die Kapitalallokation zu treffen und vorausschauend zu planen.

Dabei gibt es allerdings einen wichtigen Punkt zu beachten: Die Zinssätze sind derzeit rückläufig, weil die Inflation sinkt. Sollten die Zinsen jedoch künftig gesenkt werden, um eine Rezession zu verhindern, oder sollte die Inflation wieder ansteigen, so würde ein Umfeld entstehen, das sich negativ auf Aktien auswirken könnte. Es ist auch wichtig zu bedenken, dass sinkende Zinsen nicht gleichbedeutend mit niedrigen Zinsen sind. Die Zinssätze sind im historischen Vergleich immer noch auf einem hohen Niveau. Deshalb sehen wir uns genau an, wie die Unternehmen, in die wir investieren, ihre Kapitalzuteilung in einem Umfeld mit einem höheren Spitzenzins gestalten.

Wir behalten auch den Arbeitsmarkt im Auge, dessen Lage zu den wichtigsten Anhaltspunkten für die allgemeine Verfassung der Wirtschaft zählt. Es ist zwar eine gewisse Abschwächung zu erkennen, aber die Arbeitslosenquote ist immer noch relativ niedrig und es gibt viele neue Stellenangebote.

Anleger sollten sich nicht von hohen Bewertungen abschrecken lassen

Aus historischer Sicht erscheinen die Aktienbewertungen auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses weiterhin überzogen, insbesondere in den USA. Wir halten diese Bewertungen jedoch für angemessen, wenn man bedenkt, dass sie auf soliden Gewinnen basieren. Ermutigend für Anleger ist zudem, dass die Ertragsstärke im Vergleich zu den vergangenen Jahren von einer breit diversifizierten Gruppe von Sektoren und Unternehmen getragen wird – und nicht allein von den sogenannten Glorreichen Sieben (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, NVIDIA und Tesla).

Weltweit gibt es Möglichkeiten, attraktive Bewertungen außerhalb der USA zu nutzen. Die Kurse sind in den meisten europäischen Industrieländern im Vergleich zu den vergangenen zehn Jahren relativ günstig. Das gilt auch für China. Und auch wenn „günstig vs. teuer“ im Allgemeinen keine erfolgsträchtige Anlagethese ist, kann dies ein nützlicher Indikator sein, um die Annahmen der Anleger zu hinterfragen und Allokationen auf Länderebene zu bewerten.

Der größte Unsicherheitsfaktor ist das geopolitische Risiko

War die vorherrschende Unsicherheit in den vergangenen Jahren makroökonomisch bedingt, so ist das Hauptrisiko heute geopolitischer Natur. Auch im Jahr 2025 wird dieses Risiko mit ziemlicher Sicherheit hoch bleiben. Für global tätige Unternehmen bedeuten die Aussichten ein zunehmend schwieriges Geschäftsumfeld. Die Gesamtkosten der Geschäftstätigkeit werden wahrscheinlich steigen, und die Unternehmen müssen resilient und anpassungsfähig sein, weil sich ihr Geschäfts- und Marktumfeld weiter verändert. Unmittelbar nach den US-Wahlen und den damit verbundenen Turbulenzen können sich die Anleger zunächst auf die möglichen politischen Folgen und auf die Konsequenzen für ihre Anlagen und ihre Aussichten konzentrieren.

Innovation schafft neue Gelegenheiten auf dem gesamten Markt

Auch 2025 lohnt sich aus unserer Sicht ein starker Fokus auf längerfristigen Wachstumstrends wie künstlicher Intelligenz (KI) und der Energiewende sowie auf hochdynamischen Innovationen in Sektoren wie dem Gesundheitswesen. Da neue Technologien immer besser und reifer werden, entwickeln sich auch diese Anlagechancen ständig weiter. So denken die meisten Menschen bei KI an ein reines Technologie-Thema, aber das ist nur der Anfang. Heute ist KI ein sektorübergreifendes Anlagethema. Dies gilt vor allem für die aktuelle Entwicklungsphase, in der die Infrastrukturinvestitionen für die Integration von KI in Geschäftsmodelle für fast alle Arten von Unternehmen steigen. Wir behalten diese größeren Wachstumsthemen genau im Blick.

Fazit

Wie in jedem Jahr wird es an den Aktienmärkten sowohl Risiken als auch Chancen geben. Anleger werden auch 2025 weiterhin die Nachhaltigkeit der Marktrenditen, insbesondere in den USA, hinterfragen. Obwohl das Umfeld angesichts niedrigerer Zinsen, hoher Gewinne und einer Innovationswelle günstig für Aktien ist, könnten geopolitische Unsicherheiten und die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt die Risiken eines Abschwungs erhöhen.

Anleger, die den Fokus auf Unternehmen mit soliden Fundamentaldaten legen und gleichzeitig Möglichkeiten außerhalb der USA in Betracht ziehen, können dem neuen Umfeld zuversichtlich begegnen.