Georg Graf von Wallwitz 29.06.2015 Lesedauer: 1 Minute

Georg Graf von Wallwitz über die Griechenland-Krise Was ein „Ja“ im Referendum für die Finanzmärkte bedeutet

Am Wochenende hat die griechische Regierung gezeigt, dass es ihr ernst ist mit dem Ruf „Sieg oder Untergang“. Da ein Sieg angesichts ihrer Inkompetenz ausgesprochen unwahrscheinlich ist, werden wir in den nächsten zwei bis drei Wochen wohl eine neue Regierung in Griechenland haben.