Georg Jewgrafow wird Vorstand bei Real I.S.

Zum 1. Mai 2013 steigt Georg Jewgrafow in den Vorstand des Münchner Emissions-hauses Real I.S. auf. Der 58-Jährige war bisher Bereichsleiter Immobilien der Bay-ernLB. Diese Position hatte er seit 2004 inne, seit 2009 war Jewgrafow darüber hin-aus Mitglied im Aufsichtsrat der Real I.S.Der studierte Betriebswirt verbrachte den Großteil seiner Berufslaufbahn im Finanzierungsgeschäft. 1981 fing er bei der BayernLB an. Nach einer Zwischenstation bei der DZ Bank in Frankfurt, trat er wieder als Immobilienleiter bei der BayernLB in Bonn an, wo er neun Jahre tätig war. Nach seinem Wechsel in die Münchner Zentrale baute er den Immobilienbereich federführend aus.