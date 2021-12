Georg Neubauer Neuer Geschäftsführer verstärkt Kontor Stöwer

Kontor Stöwer Asset Management hat seine Geschäftsfelder erweitert. Seit dem 1. Juli betreut Georg Neubauer als Geschäftsführer die neuen Bereiche Haftungsdach sowie Kapitalmarkt und Platzierungen. Bislang ist das Unternehmen in den Bereichen Fondsmanagement und Vermögensverwaltung aktiv. Eine weitere Aufgabe für ihn ist die Erweiterung des Netzwerks im deutschsprachigen In- und Ausland. Neubauer verfügt über eine mehr als zwanzigjährige Erfahrung im Banken- und Kapitalmarktumfeld und war in verschiedenen Positionen tätig. Sein Fokus lag dabei besonders auf der Region Deutschland, Österreich und Schweiz (D.A.CH.).