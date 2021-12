Iris Bülow 31.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

George Clooney und Julia Roberts Hollywood-Stars bekämpfen „Monster“ der Finanzbranche

Ein privater Rachefeldzug gegen die gewissenlose Finanzindustrie: In diesem Film schlägt ein um sein Geld geprellte Kleinanleger zurück. Soeben ist in den Kinos die neueste Produktion von Regisseurin Jodie Foster mit Julia Roberts und George Clooney in den Hauptrollen angelaufen. Hier sehen Sie den Trailer von „Money Monster“.