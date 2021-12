Redaktion 23.03.2017 Lesedauer: 1 Minute

George Soros, Steven Rockefeller, Abigail Disney ... 80 New Yorker Millionäre möchten höhere Steuern zahlen

In New York fordern 80 Top-Verdiener höhere Steuern für Reiche. In einem offenen Brief wollen sie den Gouverneur des US-Bundesstaates zu Reformen drängen. Doch bereits 2016 war ein ähnliches Vorhaben gescheitert.