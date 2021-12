Redaktion 17.05.2016 Lesedauer: 1 Minute

Geplante Gesetzesänderung Jobcenter dürfen Langzeitarbeitslose schneller zwangsverrenten

Jobcenter sollen in Zukunft mehr Druck auf Langzeitarbeitslose ausüben können. So sollen Mitarbeiter dort Hartz-IV-Empfänger einfacher in den vorzeitigen Ruhestand schicken können – auch wenn das die Rente der Betroffenen schmälert.