Redaktion 17.03.2014 Lesedauer: 1 Minute

Geplante Gesetzesreform Lebensversicherung - halten oder kündigen?

Die Bundesregierung will Versicherer stützen und die Ausschüttung von Bewertungsreserven an Kunden kappen. Das könnte Kündigungen lukrativer machen. Was die geplante Reform für Versicherte und Aktionäre bedeutet.