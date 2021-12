Stars und Mars Starcapitals geschickter Schachzug

Action im Taunus – eine Investmentboutique übernimmt eine andere Investmentboutique. Beide haben einen guten Ruf. Und wenn man genau hinschaut, ergänzen sie sich in der Tat ziemlich gut. Was an ihren zwar unterschiedlichen, aber trotzdem ähnlichen Ansätzen liegt.