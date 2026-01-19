Nach knapp zweieinhalb Jahren hat der Gerd-Kommer-ETF die Milliarden-Dollar-Marke geknackt. L&G reagiert auf den Erfolg mit einer Kostensenkung – und weiteren Expansionsplänen.

Der Gerd Kommer Multifactor Equity ETF (ISIN: IE0001UQQ933) hat die Schwelle von einer Milliarde US-Dollar an verwaltetem Vermögen überschritten. Das gab L&G bekannt. Das Unternehmen hat den ETF gemeinsam mit Gerd Kommer Invest aufgelegt.

Zeitgleich mit dem Erreichen der Milliarden-Marke hat L&G die Gesamtkostenquote (TER) des Fonds von 50 auf 45 Basispunkte gesenkt. Zudem wurde der ETF kürzlich in der Schweiz und in Italien gelistet.

Breite Diversifikation über 4.200 Einzeltitel

Der Fonds investiert nach einem Multi-Faktor-Ansatz über alle Marktkapitalisierungen hinweg. Das Portfolio umfasst laut L&G über 4.200 Einzeltitel aus knapp 50 Industrie- und Schwellenländern – deutlich mehr als klassische Welt-ETFs.

Eine Besonderheit ist die Ländergewichtung: Sie erfolgt zu 50 Prozent nach Marktkapitalisierung und zu 50 Prozent nach Wirtschaftsleistung (Bruttoinlandsprodukt). Dadurch wird das Klumpenrisiko USA im Vergleich zu marktkapitalisierungsgewichteten Indizes reduziert. Zudem darf kein einzelnes Unternehmen mehr als ein Prozent des Portfolios ausmachen.

Der ETF wurde am 14. Juni 2023 aufgelegt und ist sowohl als thesaurierende (ISIN: IE0001UQQ933) als auch als ausschüttende Variante (ISIN: IE000FPWSL69) verfügbar.