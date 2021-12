Gericht wertet Cum-Ex-Geschäfte als strafbar Warburg muss 176 Millionen Euro zahlen und prüft Rechtsmittel

Cum-Ex-Geschäfte sind strafbar, so das am Mittwochabend gefällte Urteil des Landgerichts Bonn. Zudem ordnen die Richter die Einziehung eines dreistelligen Millionenbetrags von der M.M. Warburg & CO an. Die Hamburger Privatbank prüft Rechtsmittel gegen die Entscheidung.