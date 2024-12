Streit um Stornoabzug: OLG kippt Debeka-Klausel

Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hat eine Klausel der Debeka für rechtswidrig erklärt, die bei vorzeitiger Kündigung von Kapitallebens- und Rentenversicherungen einen kapitalmarktabhängigen Stornoabzug ermöglicht. In seinem Urteil vom 5. Dezember 2024 untersagt das Gericht dem Versicherer die weitere Verwendung dieser Klausel in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

Debeka Stornoabzug: Bis zu 15 Prozent Zusatzgebühren bei Kündigung

Die umstrittene Regelung erlaubt es dem Versicherer, bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung durch den Versicherungsnehmer neben den üblichen Stornokosten eine weitere Gebühr von bis zu 15 Prozent zu erheben. Die Höhe dieser zusätzlichen Belastung richtet sich nach der Entwicklung des Kapitalmarktes.

Der Mechanismus hinter der Berechnung ist komplex: Je höher die Differenz zwischen aktuellem Marktzins und langfristigem Durchschnitt, desto höher fällt der Abzug aus. Im ungünstigsten Fall können sich die Abzüge auf mehrere tausend Euro belaufen.

Debeka verteidigt Stornoabzug und kündigt Revision an

Auf Anfrage von DAS INVESTMENT verteidigt die Debeka ihre Position. „Dieser sogenannte kapitalmarktabhängige Stornoabzug dient dem Schutz des Versichertenkollektivs vor Spekulationen Einzelner im Hinblick auf Veränderungen am Kapitalmarkt und damit dem Schutz aller Versicherten, die ihre Verträge bis zum Vertragsende aufrechterhalten“, teilt der Versicherer mit. Auch die Transparenz der Regelung sieht das Unternehmen als gegeben an: „Unsere Mitglieder erhalten bei Abschluss des Versicherungsvertrages alle Unterlagen ausgehändigt, in denen wir den kapitalmarktabhängigen Stornoabzug hinreichend transparent darstellen.“

Verbraucherzentrale gewinnt Klage gegen Stornoklausel der Debeka

Die Verbraucherzentrale Hamburg, die die Klage eingereicht hatte, sieht in der Klausel eine unangemessene Benachteiligung der Versicherten. Nach Paragraph 169 Absatz 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) muss ein Stornoabzug vereinbart, beziffert und angemessen sein. Versicherte müssen bereits bei Vertragsschluss über die Höhe eines bei einer Kündigung drohenden Abzuges informiert werden.

„Die verwendete Klausel lässt Kundinnen und Kunden im Unklaren darüber, mit welchem Stornoabzug sie bei einer Kündigung rechnen müssen“, kritisiert Sandra Klug von der Verbraucherzentrale Hamburg. Die Berechnungen seien für die Betroffenen weder nachvollziehbar noch bekannt.

Wie geht es nach dem Urteil weiter?

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Debeka hat bereits angekündigt, Revision beim Bundesgerichtshof einzulegen. „Da wir grundsätzlich anderer Auffassung sind, werden wir Revision beim Bundesgerichtshof einlegen“, teilte der Versicherer gegenüber DAS INVESTMENT mit. „Vor dem Hintergrund, dass das Verfahren damit noch nicht abgeschlossen ist und wir auch weiterhin von der Wirksamkeit unserer Regelung ausgehen, sehen wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Notwendigkeit, unsere Regelung wesentlich zu verändern.“ Die Verbraucherschützer empfehlen derweil allen Debeka-Kunden, die bei der vorzeitigen Beendigung ihrer Kapitallebens- oder Rentenversicherung mit unklaren oder hohen Abzügen konfrontiert wurden, ihre Verträge überprüfen zu lassen.

Ein Stornoabzug ist grundsätzlich eine Gebühr, die Versicherungen bei der vorzeitigen Kündigung von Lebens- und Rentenversicherungen erheben können. Er soll erhöhte Verwaltungsaufwände des Versicherers sowie mögliche Nachteile des Versichertenkollektivs ausgleichen, die durch eine vorzeitige Vertragsbeendigung entstehen können.