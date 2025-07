Personalzugang bei der DWS: Ein langjähriger Spezialist der Deutschen Bank übernimmt ab August die Third-Party-Sales in der Region West.

Aktualisiert am: 28. Juli 2025

Gerjet Schöning wechselt zum 1. August 2025 zur DWS und übernimmt als regionaler Vertriebsdirektor die Betreuung von Third-Party-Sales in der Region West. Der Diplom-Bankbetriebswirt kommt von der Deutschen Bank, wo er 20 Jahre tätig war – zuletzt als Senior Spezialberater Investments für das operative und strategische Wertpapier- und Vorsorgegeschäft in Düsseldorf. Er wird an Gerhard Hildenbrand, Leiter regionaler Vertrieb Third-Party Sales, berichten.

In seiner neuen Position bei der DWS wird Schöning Vertriebspartner aus den Bereichen Direct & Advised Business, IFAs, Pools, Vertriebe, Deutsche Vermögensberatung, Versicherungen sowie Drittbanken betreuen.