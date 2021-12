German Market Review H1 2014 Die größten Hedgefonds- und Private-Equity-Investoren

Das Family Office Harald Quandt ist mit einem investierten Vermögen von 2,7 Milliarden Euro der größte in Deutschland ansässige Hedgefonds-Investor. Das ist das Ergebnis des German Market Review zum ersten Halbjahr 2014, den der Bundesverband Alternativer Investments (BAI) gemeinsam mit dem Datendienstleister Preqin veröffentlicht hat.Demnach lässt das Bad Homburger Family Office den öffentlichen Penionsfonds Bavarian Pension Chamber (1,6 Milliarden Euro) sowie die Vermögensverwalter Prime Capital und Feri Trust (jeweils 1,2 Milliarden Euro) weit hinter sich.Die größten in Deutschland ansässigen Hedgefonds-InvestorenIn Deutschland sind Single Family Offices und Pensionsfonds (jeweils 21 Prozent) die größten Hedgefonds-Investoren. Gefolgt von Dach-Hedgefonds (15 Prozent) und Multi Family Offices (13 Prozent).In Deutschland ansässige Hedgefonds-Investoren nach ArtenAllianz Capital Partners hat das gesamte Vermögen (6,4 Milliarden Euro) in Private Equity gesteckt und ist damit der größte Investor in dieser Anlageklasse. Auch Goldin Capital Partners (2,8 Milliarden Euro) hat das gesamte Geld hier angelegt, bleibt bei der Summe aber deutlich hinter Allianz Capital Partners zurück.Die größten in Deutschland ansässigen Private-Equity-InvestorenBei Private Equity treten weiterhin Versicherungen als größte Investorengruppe auf (19 Prozent), aber auch hier sind Family Offices (14 Prozent), Dachfonds (13 Prozent) und Pensionsfonds (11 Prozent) auf dem Vormarsch.In Deutschland ansässige Private-Equity-Investoren nach Arten