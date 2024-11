DAS INVESTMENT: Herr Schomann, Sie haben die DWS als „One Stop Shop“ beschrieben - aktiv, passiv, alternativ, alles im Angebot. Gleichzeitig erlebt die Branche eine starke Passivierung. Macht ein so breites Sortiment im Jahr 2025 überhaupt noch Sinn?



Gero Schomann: Das ist tatsächlich die Essenz dessen, worüber wir sprechen sollten. Die Asset-Management-Industrie befindet sich in einem starken Wandel, in Deutschland wie anderswo. Was wir bisher kannten – aktives Geschäft, Bankfiliale, Endkundenvertrieb - das funktioniert zwar noch... ...aber wächst nicht mehr. Schomann: Die Vertriebskanäle zum Endkunden verändern sich auf jeden Fall. Banken schließen Filialen, die hochwertige physische Beratung wird aber weiter nachgefragt werden. Das klassische Beratungsgeschäft wird teurer und komplexer, auch regulatorisch getrieben. Gleichzeitig macht die Digitalisierung manches einfacher, anderes schwieriger. Digitale Angebote werden, je nach Kanal, weiter stark wachsen, die Präferenzen der Kunden sind unterschiedlich. Gerade in der Remote-Beratung sehen wir großes Potenzial. Gleichzeitig wehre ich mich gegen die Idee, dass wir uns nur auf wenige Produkte konzentrieren sollten. Bei einigen hunderten aktiven Produkten, wie in unserem Haus, werden sicherlich nicht alle den Wandel der Zeit überstehen. Das passiert aber schon seit Jahren. Es gibt immer wieder Initiativen, Fonds zu bündeln oder gar zu schließen. Den Großteil unseres Profits ziehen wir aus den sehr großen Produkten.

Im Neugeschäft sehen wir eine deutliche Tendenz zu passiven Produkten. In ihrem Unternehmen lag das Verhältnis bei 21 von 28 Milliarden Euro zugunsten der passiven Seite. Das ist eine beachtliche Diskrepanz. Schomann: Wir sehen in der Tat einen starken Trend zur Passivierung. In Deutschland haben wir auf der aktiven Seite positive Nettomittelaufkommen. Hier sind wir auf der aktiven Seite noch stärker positioniert als in anderen Ländern, etwa durch Produkte wie DWS Top Dividende. Aber klar, der passive Anteil wächst erheblich. Das liegt auch daran, dass der deutsche Markt gegenüber den USA erheblichen Nachholbedarf hat. Dort sind ETFs schon zehn Jahre länger am Markt und teilweise steuerlich begünstigt.