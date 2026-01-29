Gerrit Braith wechselt von Loys zu Discover Capital
Gut zweieinhalb Jahre war Gerrit Braith bei Loys tätig. Nun widmet sich der Vorstand Vertrieb und Marketing einer neuen Aufgabe. Bereits ab Februar ist er für Discover Capital im Einsatz.
Braith wechselte im April 2023 nach über 17 Jahren von Metzler Asset Management zur Oldenburger Fondsboutique. Dort übernahm er erst die Leitung des Vertriebs und rückte dann in den Vorstand auf.
Langjährige Vertriebserfahrung
Braith blicke auf über 30 Jahre Vertriebserfahrung zurück: Bei Metzler Asset Management verantwortete er 17 Jahre lang den Vertrieb von Publikumsfonds, die Positionierung der Metzler-Fonds-Vermögensverwaltung sowie der Fondshandelsplattform MFX.
Zuvor war er von 2001 bis 2005 bei Activest Investment für institutionelle Kunden sowie Finanzintermediäre zuständig. Seine Karriere startete er 1996 im Konzern der Zurich Versicherung, zuletzt half er dort beim Aufbau der Zurich Investment Gesellschaft in Deutschland.
Über Discover Capital
Discover Capital wurde 2004 von Stephan Hornung und Christian Struck gegründet. Das Unternehmen berät Investmentfonds und hat sich auf die Analyse von unterbewerteten, werthaltigen Aktien und Wertpapieren aus Europa spezialisiert.
Inzwischen berät Discover Capital vier Publikumsfonds und unterstützt externe Fondsberatern mit der Fondsplattform Squad Fonds bei ihrer Selbständigkeit. Squad Fonds bietet dabei ein Angebot aus Seed Money, Marketing und Vertrieb.