Nach über 17 Jahren Vertriebsleiter von Metzler wechselt zu Loys

Nach über 17 Jahren wechselt Gerrit Braith vom Bankhaus Metzler zu der Oldenburger Fondsboutique Loys. Neben seiner neuen Position hat Braith noch eine weitere Tätigkeit bei der Fondsboutique in Aussicht.

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Die Oldenburger Fondsboutique Loys hat Gerrit Braith zum neuen Vertriebsleiter ernannt. Der langjährige Leiter für das Wholesale-Geschäft bei Metzler Asset Management, verantwortet damit künftig den Bereich Vertrieb & Marketing bei Loys. Zudem könnte Braith zeitnahe in Vorstand aufrücken, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Braith blicke auf über 30 Jahre Vertriebserfahrung zurück und verantwortete in den vergangenen 17 Jahren den Vertrieb von Publikumsfonds, die Positionierung der Metzler-Fonds-Vermögensverwaltung sowie der Fondshandelsplattform MFX beim Asset Manager des Bankhauses Metzler.

Zuvor war er von 2001 bis 2005 bei Activest Investment für institutionelle Kunden sowie Finanzintermediäre zuständig. Seine Karriere startete er 1996 im Konzern der Zurich Versicherung, zuletzt half er dort beim Aufbau der Zurich Investment Gesellschaft in Deutschland. Er folgt auf Raphael Riemann, welcher das Unternehmen verlassen wird, um sich neuen Aufgaben im Bereich Private Equity zu widmen, so die Meldung von Loys.