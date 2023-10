Marktreport von Finlex Geschäft mit Cyber- und D&O-Policen entspannt sich

Das Frankfurter Insurtech Finlex hat die Marktsituation in der D&O- und Cyber-Versicherung analysiert. Der diesjährige Market Reports 2023 kommt trotz des krisenhaften Marktumfelds zu durchaus positiven Gesamteinschätzungen für die beiden Produktzweige.

Cyber-Geschäft wächst deutlich aus den roten Zahlen

Die Cyber-Versicherung war lange ein Sorgenkind der Branche, galt sich doch als chronisch defizitär. 2022 gab es hier eine deutliche Entwicklung in die schwarzen Zahlen. So sank die Schaden-Kosten-Quote auf 88,2, nachdem sie im Vorjahr noch mit 111,6 deutlich über dem kritischen Wert von 100 lag. Die Beitragseinnahmen stiegen derweil knapp 53 Prozent auf 336,1 Millionen Euro. Der Vertragsbestand stieg mit 15 Prozent dagegen nur vergleichsweise gering zum Vorjahr an.

„Cyber bleibt ein Wachstumsmarkt, denn noch lange hat nicht jedes Unternehmen eine Deckung“, schreibt der Makler Finlex. Für die Vermittler bedeute dies eine weiterhin hohe Anfragefrequenz und stetige Nachfrage ihrer Kunden nach Beratung rund um Cyber-Risiken.

Durch neue Marktteilnehmer gleiche sich zudem die Marktkonzentration immer mehr aus. Während 2020 auf die größten fünf Cyber-Versicherer im „Stand-alone-Geschäft“ noch ein Marktanteil von 60 Prozent entfallen ist, waren es bei den Top-5 2022 nur noch 52 Prozent.

Wichtige Anpassungen der IT bereits vorgenommen

Eine weitere positive Entwicklung: Auf Kundenseite hätte im Zuge vieler Großschäden das gesteigerte

Risikobewusstsein dafür gesorgt, dass die Cyber-Versicherung als zwingender Bestandteil des betrieblichen Risikomanagements erkannt werde. Die meisten Versicherer hätten ihre IT-Anforderungen im Bestand der letzten beiden Jahre bereits sorgfältig geprüft und erforderliche Anpassungen an Kapazitäten, Bedingungen und Prämien vorgenommen.

„Es wird inzwischen immer mehr auf erforderliche IT-sicherheitstechnische Schutzmaßnahmen fokussiert und investiert“, so der Report. Mit einer flächendeckenden Welle des Umbaus rechnen die Experten von Finlex daher in den nächsten Monaten nicht.

Verlängerung im Regelfall einer Umdeckung zu bevorzugen

Für die vertragliche Erneuerungsrunde 2023/2024, auch Renewal genannt, kommt laut Finlex statt stetiger Umdeckungswellen langsam Ruhe in den größten Teil des Marktes. Wenn dem nicht gewichtige Gründe entgegenstehen, sei eine Verlängerung der Deckung einer Umdeckung klar zu bevorzugen. Eine Umdeckung sei hingegen bei erheblichen Sanierungsforderungen von deutlich über 10 Prozent oder drastischen Bedingungseinschränkungen zu erwägen.

Wer aus den letzten Verlängerungsrunden Summeneinschränkungen in Kauf nehmen musste, kann, nun im Zuge des Renewals nachfragen, zu welchen Konditionen seine Versicherungssumme aufgestockt werden kann, schreiben die Autoren des Reports.

Weiterhin viele Angriffe und Schäden 2024 erwartet

Der Schadenausblick fällt indes weniger rosig aus. Im Jahr 2024 werde voraussichtlich eine gleichbleibend hohe Anzahl an Cyber-Schadenfällen eintreten. Die Sicherheitslage bleibe angespannt, Cyber-Angriffe blieben unvermeidbar. „Es gilt weiterhin, dass es nicht die Frage ist, ob, sondern wann ein Unternehmen Ziel eines Cyber-Angriffs wird.“

Schadentreiber werde auch künftig Ransomware bleiben; hier gehen die Autoren von einem „exponentiellen Anstieg“ der Schadenkosten aus. Vermehrt werde auch „Double Extortion“ – also doppelte Erpressung durch Verschlüsselung, gepaart mit der Drohung, sensible Daten zu veröffentlichen – die Schadenkosten treiben.

„Aufgrund der weiterhin angespannten Lage und der Vielzahl an Schadenfällen ist damit zu rechnen, dass die Versicherer künftig strengere Deckungsprüfungen an den Tag legen werden.“ Bereits jetzt würden vermehrt Verletzungen von Obliegenheiten von den Versicherern angemerkt, so Finlex.

Keine Prämienerhöhungen in der D&O-Versicherung

Was die D&O-Versicherung betrifft, so erhole sich der Markt „nach den dramatischen Entwicklungen im D&O-Geschehen der vergangenen Jahre und dem von Unsicherheit geprägten letztjährigen Renewal“ aktuell spürbar, heißt es im Bericht. Zu den befürchteten Prämienerhöhungen sei es bisher nicht gekommen. Insgesamt sei im Underwriting zu erwarten, dass eine Vielzahl von Verträgen zu unveränderten Konditionen verlängert werden.

Kapazitäten sind wieder vermehrt verfügbar

Außerdem steige die Bereitschaft seitens der D&O-Versicherer, Risiken zu zeichnen. „Zum einen, indem höhere Versicherungssummen angeboten werden, zum anderen, indem die (...) Versicherer jetzt wieder ins Commercialgeschäft einsteigen und somit Kapazitäten (...) bereitstellen.“

Mit steigendem Risikoappetit öffnen sich die D&O-Versicherer laut der Autoren auch in Bezug auf Branchen, die sie während der Pandemie und zu Beginn der Energiekrise mieden, sehen von Fragen zu den Auswirkungen der Pandemie im Rahmen der Risikoerfassung ab und verzichten auf den ein

oder anderen Insolvenzausschluss.

Auswirkungen gebe es auch auf der Bedingungsseite. Wurden in den vergangenen Jahren Klauseln zur Kontinuität, Bedingungskontinuität und Besitzstandswahrung regelmäßig gestrichen oder Nachmeldefristen stark verkürzt, so kehren die Anbieter teilweise wieder zu den alten Bedingungen zurück, schreibt Finlex.

Schäden: Insolvenzen, ESG-Haftungsrisiken und unzureichende IT-Compliance

Was den Schadenausblick für das kommende Jahr angeht, sieht Finlex weiterhin vielfältige Einflüsse. Ein weiterhin beachtlicher Teil der D&O-Schadenmeldungen werde im Umfeld von Insolvenzen erfolgen. Zu rechnen sei auch damit, dass Versicherte aufgrund neuer Haftungsrisiken, beispielsweise in Zusammenhang mit ESG-Sachverhalten, in Anspruch genommen werden. Versicherungsfälle auch aufgrund des Vorwurfs unzureichender IT-Compliance „scheinen möglicher denn je“. Aufgrund des weiterhin bestehenden Kostendrucks dürfte auch in dieser Sparte mit strengeren Deckungsprüfungen der Versicher zu rechnen sein.