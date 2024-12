DAS INVESTMENT: Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich in kommenden Jahr besonders?

Andreas Eurich: Die Barmenia Gothaer ist ein sehr breit aufgestelltes Unternehmen. Den einen Schwerpunkt gibt es daher nicht, vielmehr setzen wir auf einen ausgewogenen Sparten-Mix. Wir werden unsere Position als einer der führenden Partner des Mittelstands 2025 weiter ausbauen. Mit unserem ganzheitlichen Angebot vom Versicherungsschutz für den Betrieb über die betriebliche Altersvorsorge und Berufsunfähigkeitsversicherung bis hin zur betrieblichen Krankenversicherung können wir die Bedürfnisse von Unternehmern aus einer Hand abdecken. Aber genauso breit sind wir im Privatkundengeschäft aufgestellt. Auch hier wollen wir unsere Marktposition weiter ausbauen.

Andreas Eurich (l.) und Oliver Schoeller,

Vorstandsvorsitzende der Barmenia Gothaer,

@BarmeniaGothaer

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Eurich: In der Lebensversicherung wird das Thema Biometrie im Fokus stehen, mit der neuen fondsgebundenen Rentenversicherung und unserer selbstständigen Berufsunfähigkeitsversicherung haben wir ein exzellentes Angebot. Im Segment Gesundheit werden wir das Beste aus den beiden Welten zusammenbringen und die bestehende Produktpalette weiter optimieren. Im Bereich Komposit planen wir unter anderem für März den Launch einer neuen Unternehmerpolice für das Gewerbegeschäft.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Schoeller: Digitalisierung ist in fast allen Bereichen ein Thema. Wir setzen 2025 aber verstärkt im Vertrieb auf technische Unterstützung. Mit verbesserten Schnittstellen und digitalen Lösungen wie Bipro-Standards bieten wir den Maklern Tools, die ihre Arbeit erleichtern und effizienter machen. Dadurch bleibt mehr Zeit für das, was wirklich zählt: die Beratung der Kunden.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Schoeller: Wir starten von einem starken Fundament in beiden Häusern im Bereich Nachhaltigkeit. Jetzt geht es darum, diese Stärken in den kommenden Monaten zu bündeln und auf eine einheitliche Basis zu stellen. Wir werden uns beim Thema Nachhaltigkeit noch stärker auf unser Kerngeschäft als Versicherer fokussieren und ganz konkret einen Klimatransitions-Plan erarbeiten, der Ziele und Maßnahmen für unsere Rollen als Investor, als Versicherer und in unserem eigenen Betrieb umfasst. Und wir werden noch stärker unseren Vertrieb mit einbeziehen und unterstützen, denn er ist die Schnittstelle zu unseren Kunden, und die wollen wir erreichen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Eurich: Aus unserer Sicht gibt es eine grundsätzliche Notwendigkeit für Reformen in allen drei Säulen der Altersvorsorge. Es bleibt zu hoffen, dass sich eine neue Regierung dieses Themas schnell annimmt

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur stehen 2025 im Vordergrund?

Schoeller: Im Fokus des Jahres 2025 steht für die Barmenia Gothaer das Zusammenwachsen in beiden Bedeutungen des Wortes. Zum einen geht es um weiteres Wachstum, zum anderen um das Zusammenwachsen zu einem Unternehmen. Die wichtigsten Handlungsfelder auf diesem Weg reichen von der Entwicklung einer gemeinsamen Kultur über die Zusammenführung der Exklusivvertriebe von Gothaer und Barmenia und der Erstellung eines gemeinsamen Produktportfolios bis hin zur Konsolidierung der IT-Systeme. Dabei setzen wir auf die Verbindung der Stärken von Barmenia und Gothaer. Wir werden gemeinsam besser und werden im Sinne unserer Vertriebspartner, Kunden und Mitarbeitenden das volle Potenzial unseres Zusammenschlusses ausschöpfen.