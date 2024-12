DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Dirk von der Crone: 2025 werden neben den Alltagsherausforderungen weiterhin KI, Digitalisierung, Regulatorik, die Bundestagswahl sowie Inflation und Zinsentwicklungen die Branche weiter prägen. Der demografische Wandel und die damit verbundene Altersarmut bleiben zentrale Herausforderungen. Wir reagieren mit innovativen Produkten und Dienstleistungen, denn die private Vorsorge bleibt wichtig. Unser Ziel ist es, Menschen zu einem finanziell selbstbestimmten Leben zu befähigen – das leitet all unsere Bestrebungen.

Dirk von der Crone, Vorstandsvorsitzender der Swiss

Life Deutschland, @ Swiss Life

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

von der Crone: Im Rahmen unseres neuen Strategieprogramms „Swiss Life 2027“ konzentrieren wir uns auf drei Kernbereiche: den Ausbau unseres Beratungsnetzwerks, die Optimierung unserer Produkte im Bereich Arbeitskraftsicherung und betriebliche Altersvorsorge und die weitere IT-Modernisierung. Im Detail hängen daran weitere Optimierungen. Damit wollen wir unser bewährtes Geschäftsmodell ausbauen und unseren Kunden auch künftig herausragende Lösungen bieten.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

von der Crone: Basierend auf unserer 130-jährigen Erfahrung in der Arbeitskraftsicherung haben wir kürzlich unsere Berufsunfähigkeitsversicherung und unsere Grundfähigkeitsversicherung „Vitalschutz“ aktualisiert. Außerdem haben wir in diesem Jahr unsere „Privado Police“ lanciert, eine Möglichkeit für unsere Kunden in Infrastruktur zu investieren. Im Konsortialgeschäft setzen wir auf den Ausbau unserer starken Position durch Verbesserungen bei unseren Dienstleistungen, im Kundenservice und der Optimierung des Kundennutzens. Außerdem fokussieren wir betriebliche Vorsorge und möchten uns hier weiterentwickeln. Dabei planen wir insbesondere Produkterweiterungen und verstärkte digitale Services.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

von der Crone: Nach unserem vollständigen Umzug in die Cloud als einer der ersten Versicherer, modernisieren wir konsequent unsere IT in der Finanzberatung und Versicherung. Wir investieren in Kunden- und Beratungstools zur Optimierung unserer Dienstleistungen. KI wird in allen sinnvollen Bereichen integriert, um Prozesse zu optimieren und das Beratungserlebnis sowohl für Berater, unsere Geschäftspartner als auch für ihre Kundschaft stetig zu verbessern. Hier arbeiten wir bereits mit KI-basierten Voice- und Chatbots, die in der Zusammenarbeit mit Vertriebspartnern und Kunden helfen. Außerdem pilotieren wir aktuell auch einen internen KI-Assistenten.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

von der Crone: Nachhaltigkeit ist integraler Bestandteil unseres Geschäfts. Wir fokussieren uns auf Bereiche mit direktem Einfluss: Betriebsökologie und Immobilieninvestments. Um hier deutliche Zahlen zu nennen: Bis 2027 werden die CO₂-Emissionen pro Mitarbeiter gegenüber 2019 um 50 Prozent reduziert. Zudem entwickeln wir nachhaltige Lösungen, um die wachsende Nachfrage unserer Kunden zu erfüllen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

von der Crone: Wir plädieren für eine deutliche Stärkung der betrieblichen und privaten Altersvorsorge durch staatliche Anreize. Dies ist entscheidend, um die individuellen Renten zu verbessern und die Last auf die gesetzliche Rente zu reduzieren. Gleichzeitig sollten politische Entscheidungen die Wahlfreiheit der Menschen respektieren und flexible, bedarfsgerechte Lösungen ermöglichen. Ein „one size fits all“-Prinzip hat keine Zukunft, jeder Mensch hat andere Ansprüche an die Altersvorsorge und diese müssen respektiert werden.



Welche Themen stehen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?

von der Crone: Unsere Unternehmenskultur des Mit- und Füreinander ist das Fundament unseres Erfolgs. Sie fördert Innovation, Zusammenarbeit und Mitarbeiterbindung. Durch gezielte Trainings und Initiativen werden wir weiterhin Vertrauen, Leistungsorientierung und Feedbackkultur stärken.