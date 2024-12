Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Holm Diez, Vorstand des Bancassurance-

Ressorts der HDI Deutschland AG, Foto: HDI

Holm Diez: Eine Reform der Altersvorsorge bleibt ein marktrelevantes Thema. Bei der Altersvorsorge brauchen die Bundesbürger Verlässlichkeit und zukunftsfähige Lösungen. Denn eine auskömmliche Altersversorgung muss ein Leben lang halten und über Generationen funktionieren.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Diez: Im Segment Leben liegen unsere Stärken traditionell in den Bereichen Fondspolicen, Einkommensschutz und der betrieblichen Altersversorgung. Hier sind wir produktseitig sehr gut aufgestellt und das werden wir 2025 weiter ausbauen.

Im Geschäftsfeld Bancassurance konzentrieren wir uns auf den Ausbau der privaten Altersvorsorge, insbesondere bei Sparkassen. Für Banken, Finanzplattformen, Maklerpools und Händler stehen für uns die Risikovorsorge für Privatkredite und Baufinanzierungen sowie Embedded Insurances im Fokus.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Diez: Im Geschäftsfeld Bancassurance werden wir 2025 gemeinsam mit einem Konsortialpartner eine neue versicherungsgebundene Kapitalanlagelösung für den Bankenvertrieb auf den Markt bringen – als Symbiose aus Investment und Vorsorge. Als kundenorientierte Reaktion auf die Anpassung des Zukunftsfinanzierungsgesetzes zum 1. Januar 2025 bieten wir eine neue Versicherungslösung zum Schutz von Privatkrediten und Einkommen an. Diese wird unabhängig vom Abschluss eines Privatkredits zum Schutz vor Tod, Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit sein.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den Einsatz von KI?



Diez: Wir werden auch 2025 die Digitalisierung und Modernisierung der Systemlandschaft bei HDI Deutschland weiter vorantreiben, um Kunden und Vertriebspartner moderne Services anbieten zu können. Aktuell setzen wir KI beispielsweise bei der IT-Migration ein; durch den Einsatz von Sprachmodellen in Form von Chatbots wird die Migration deutlich beschleunigt und der Schulungsaufwand beteiligter Mitarbeiter reduziert.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Diez: Bereits seit Langem integriert der Talanx-Konzern, zu dem HDI Deutschland gehört, ökologische, soziale und Governance-Aspekte in seine Konzernstrategie und damit in seine Geschäftstätigkeit. Die daraus resultierende Nachhaltigkeitsstrategie hat das Ziel, nachhaltiges Wirtschaften in allen Geschäftsbereichen zu fördern. Basis dafür sind unter anderem die zehn universellen Prinzipien des „UN Global Compact“. Das heißt, der Talanx-Konzern und seine Tochtergesellschaften berücksichtigen ESG-Kriterien entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom eigenen Geschäftsbetrieb über die Versicherungstechnik bis hin zu Kapitalanlagen. HDI Deutschland setzt diesen Ansatz gezielt im Privat- und Firmenkundengeschäft um, mit dem Ziel, zukunftsfähige Versicherungs- und Vorsorgelösungen sowie passende Services für Kunden und Partner zu entwickeln.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Diez: Der deutsche Gesetzgeber hat in den vergangenen Jahren mit Regulierungen großen Aufwand bei den Versicherern erzeugt und zudem den Kundennutzen geschmälert. In Bezug auf die Regulierung der Restkredit-Versicherung zum 1. Januar 2025 ist die deutsche Regelung im Zukunftsfinanzierungsgesetz mit der neuen „Cooling-off-Phase“ unserer Auffassung europarechtswidrig. Wir hoffen mit der Umsetzung der EU-Verbraucherkreditrichtlinie auf Abhilfe, denn die aktuelle deutsche Regelung ist ein Eingriff in die Entscheidungsautonomie der Kunden. Die neue Regierung wird die EU-Verbraucherkreditrichtlinie bis November 2025 in deutsches Recht umsetzen müssen. Dabei erwarten wir eine Korrektur im Sinne der Kunden.



Darüber hinaus gibt es aus unserer Sicht weitreichende Weichenstellungen im aktuellen Gesetzesvorhaben, die noch einmal überdacht werden sollten. Hierzu zählen zum Beispiel die Optionen eines völligen Verzichts von Garantien in der geförderten privaten Altersvorsorge und die Abkehr von einer lebenslangen Rente. Beide Punkte bedürfen einer gewissenhaften sozialpolitischen Abwägung. Schnelle Entscheidungen ohne langfristige Tragfähigkeit helfen niemandem. Altersversorgung muss ein Leben lang halten und über Generationen funktionieren.

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?



Diez: Wir arbeiten an der kulturellen Weiterentwicklung, die auf den Werten Vertrauen, Transparency, Engagement und Kollaboration basieren und die wir auch 2025 weiterhin mit Leben füllen werden.