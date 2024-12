DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2025 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?



Ulrich Leitermann: Die Versicherungsbranche wird von Themen wie Digitalisierung, demografischer Wandel, Klimawandel, Cyberrisiken und veränderten Kundenbedürfnissen weiterhin geprägt. Auch die Inflation stellt eine erhebliche Herausforderung dar, führt zu höheren Schadenleistungen in der Kompositversicherung und höheren Leistungsausgaben in der Krankenversicherung, mit der Folge höherer Prämien.

Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände

der Signal Iduna, © SIGNAL IDUNA

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Leitermann: Wir haben hochattraktive Produkte in allen von uns angebotenen Sparten. Mitte nächsten Jahres werden wir ein neues Vollversicherungsprodukt in der Krankenversicherung auf den Markt bringen.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Leitermann: Unsere Produktpalette modernisieren wir kontinuierlich. Nächstes Jahr sind neue Produkte in der Kranken- und Unfallversicherung geplant.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Leitermann: Die Digitalisierung von Prozessen und der Einsatz von KI ist für uns von großer Bedeutung, an der Digitalisierung unserer Prozesse arbeiten wir bereits kontinuierlich seit vielen Jahren. Dies betrifft Bereiche wie Kundenservice, Schadenbearbeitung, Produktentwicklung und Risikomanagement. Unser Signal-Iduna-Chatbot wird bereits über 10.000 Mal pro Monat genutzt. Auch unser Wissensassistent für die Mitarbeitenden in der Krankenversicherung wird immer besser, hat in den letzten Monaten intensiv „Versicherungsdeutsch“ und damit die Bedingungen unserer Krankenversicherungstarife gelernt. Insgesamt wollen wir mit KI-Anwendungen zukünftig Auskünfte und interne Prozesse deutlich beschleunigen, um mehr Zeit für Kundenanliegen zu haben, die eines persönlichen Gespräches bedürfen.

Welche konkreten Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Leitermann: Nachhaltigkeit rückt immer weiter in den Fokus. Dabei setzen wir auf eine ganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie und auf besondere Investments, wie zum Beispiel die Finanzierung des größten zusammenhängenden Solarparks Europas in Witznitz in der Oberlausitz. Der Gewinn des diesjährigen Deutschen Nachhaltigkeitspreises in der Kategorie Versicherungen zeigt, dass wir mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie auf dem richtigen Weg sind.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Leitermann: Die Branche ist stark reguliert. Wünschenswert sind klare und stabile regulatorische Rahmenbedingungen, die den Kunden Sicherheit geben, aber auch die Innovationsfähigkeit fördern. Das ginge zum Beispiel im Bereich der Privaten Krankenversicherung mit der Unterstützung unserer Vorschläge zur Verbesserung des Gesundheitswesens durch die Beseitigung regulatorischer Hemmnisse.

Welche Themen in den Bereichen Standorte / Mitarbeiter / Unternehmenskultur 2025 im Vordergrund?



Leitermann: Wir stehen wie viele Unternehmen vor Herausforderungen im Bereich Mitarbeitergewinnung und -bindung. Flexible Arbeitsmodelle, attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und eine positive Unternehmenskultur sind wichtige Faktoren, um qualifizierte Mitarbeitende zu gewinnen und zu halten. Hier sind wir mit unserer agilen Transformation auf einem sehr guten Weg.