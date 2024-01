DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Hansemerkur darauf zu reagieren?

Eric Bussert, Vorstand Vertrieb

und Marketing bei der Hansemerkur

Eric Bussert: Geopolitische und makroökonomische Unsicherheiten werden die Branche auch 2024 stark beanspruchen, sodass das Umfeld für Versicherer herausfordernd bleibt. Wir sehen uns hier unter anderem aufgrund unseres versierten Asset-Managements insgesamt gut aufgestellt. Vertrieblich kommt uns zudem unsere starke, plurale Ausrichtung zugute. Aufgrund des demografischen Wandels werden darüber hinaus vor allem die Themen Altersvorsorge und Pflege zunehmend dringlicher. Insbesondere, was die private Altersvorsorge anbelangt, sind neue Konzepte der Politik gefragt.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Bussert: Wir fokussieren uns auch 2024 auf die Geschäftsfelder, in denen wir die größten Chancen für unser weiteres ertragreiches Wachstum sehen und mit innovativen Produkten für unsere Kunden größtmögliche Mehrwerte schaffen. Sei es in der Krankenversicherung, wo wir unseren langjährigen Erfolgskurs fortsetzen möchten, oder in der Tierversicherung. Hier ist unser Ziel, mittelfristig der führende Tierversicherer zu werden. Überaus ambitioniert bleiben wir auch in der Reiseversicherung und im Geschäftsfeld Asset Management.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Bussert: Wir werden die Digitalisierung unserer Services und Prozesse weiter vorantreiben. Unsere Service-App hat die bisherige Rechnungs-App Ende 2023 abgelöst. Neu ist, dass die App nun nicht mehr nur von Krankenversicherten genutzt werden kann, sondern auch vom stetig wachsenden Kundenkreis einer Tier-OP- oder Tier-Krankenversicherung. Eine Angebotsausweitung auf weitere Sparten ist bereits in Planung. Bestenfalls haben Kunden perspektivisch all ihre Hansemerkur-Versicherungen an einem Ort digital jederzeit schnell verfügbar. Das ist das Zielbild. In unserem Hauptgeschäftsfeld Krankenversicherung werden wir unser Tarifportfolio um ein neues Angebot für Angestellte erweitern.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Bussert: Der Maklermarkt befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase, auf die wir gut vorbereitet sind und die wir zu unseren Gunsten nutzen können. Dies gelingt uns insbesondere aufgrund unserer vertrieblichen Struktur: In der Fläche sind wir sehr breit aufgestellt, können unabhängig agieren und damit letztlich unseren Marktanteil ausbauen. Ferner zählt die Betreuung von Maklerpools und Verbünden zu unseren Stärken. Insgesamt legen wir großen Wert auf einen engen und kontinuierlichen Austausch mit all unseren Stakeholdern.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Bussert: Die Digitalisierung bleibt ein Megatrend unserer Zeit und ist insofern auch für die Hansemerkur sehr bedeutend. Die Lebenswelt der Kunden gestaltet sich zunehmend digital und darauf haben wir frühzeitig mit digitalen Produkten und Services reagiert. Es steht außer Frage, dass wir an dieser Ausrichtung festhalten. Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass der personalisierte Vertrieb auch zukünftig eine erfolgreiche Rolle spielen wird. Die Bedeutung digitaler Services wird für den Vertrieb steigen. KI wird ihren festen Platz im Arbeitsalltag haben. In Kombination mit immer besseren analytischen Methoden hat KI zum Beispiel das Potenzial, Kundenbedürfnisse noch besser und frühzeitiger zu erkennen. Um es bildlich auszudrücken: Die Werkzeuge ändern sich, aber die Handwerker bleiben dieselben.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Bussert: Die Hansemerkur ist bei ihren Nachhaltigkeitsbestrebungen auf einem guten Weg. Nichtsdestotrotz wollen wir das wichtige Thema Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Den größten Hebel sehen wir in der Ausweitung von nachhaltigen Kapitalanlagen, mit denen wir privaten und institutionellen Investoren die Möglichkeit geben, auf ökologische, soziale und faire Investments zu setzen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Bussert: Die Versicherungsbranche muss bereits eine Vielzahl von regulatorischen Vorgaben erfüllen. Daher wäre es vielleicht eine Idee, insbesondere im Nachhaltigkeitsbereich nicht auf noch weitere Stufen der Regulatorik zu setzen, sondern ein Belohnungssystem zu etablieren: Unternehmen, die viel für Nachhaltigkeit tut, bekommen auch etwas zurück – das würde übrigens auch sehr gut zum Nachhaltigkeitsgedanken an sich passen.