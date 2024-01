DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant der Münchener Verein darauf zu reagieren?

Rainer Reitzler, Vorstandsvorsitzender

des Münchener Vereins.

Rainer Reitzler: Das Jahr 2024 wird insbesondere durch den Konsolidierungszwang im Bundeshaushalt geprägt, der sich erheblich auf die Nachfrage nach Krankenzusatzversicherungen auswirken dürfte. Diskussionen über mögliche Kürzungen bei zahnärztlichen Leistungen und die Streichung von Homöopathie als Kassenleistung führen zu einer erhöhten Unsicherheit und steigern voraussichtlich die Nachfrage nach Zusatzversicherungen. Gleichzeitig beobachten wir einen Mangel an qualifizierten Fachkräften durch den Renteneintritt der Babyboomer, was zu einer steigenden Nachfrage nach betrieblichen Vorsorgelösungen führt. Wir reagieren darauf, indem wir unser Angebot rund um bAV und bKV sowie Berufsunfähigkeit weiter stärken.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Reitzler: Unser Hauptaugenmerk liegt derzeit auf dem strategischen Geschäftsfeld „betriebliches Vorsorgemanagement“, insbesondere durch die Einführung unseres Produkts „GemeinsamGesund“. Wir planen, dieses Segment weiter zu festigen und zugleich unser Rekordneugeschäft in der Krankenzusatzversicherung zu übertreffen. Außerdem fokussieren wir uns auf die verstärkte Präsenz unserer neuen Gewerbeversicherung „Deutscher HandwerkerSchutz“. Dieser beinhaltet neben der neuen Maschinenversicherung eine Betriebshaftpflicht-, Geschäftsinhalts-, Geschäftsgebäude- sowie Elektronikversicherung. Unternehmen können die fünf Versicherungen als Paket innerhalb einer Police abschließen oder sie individuell je nach Bedarf zusammenstellen.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Reitzler: In der Lebensversicherung haben wir pünktlich zum Jahresanfang fondsgebundene Rentenversicherung mit innovativen Features wie der Cash-Option und einer verbesserten Fondswelt überarbeitet. Zudem starten wir mit einer arbeitnehmerfinanzierten bKV und planen weitere Verbesserungen an diesem Produkt.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Reitzler: Die Digitalisierung und Konsolidierung stellen zentrale Herausforderungen im Maklermarkt dar. Wir begegnen diesen Veränderungen, indem wir weiterhin auf Wachstum setzen. Wir nutzen Geschäftschancen in verschiedenen Sparten, mit einem besonderen Fokus auf unsere Kernzielgruppe dem Handwerk. Zur Bewältigung dieser Herausforderungen bauen wir unsere Maklerbetreuung aus und investieren in die Weiterbildung unserer Mitarbeiter in digitalen Themen und Social Media. Zudem stärken wir unsere digitale Präsenz durch Online-Schulungen und die Ausweitung unserer Online-Abschlussstrecken.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Reitzler: Wir planen, unsere digitalen Vertriebsplattformen auszubauen und neue digitale Risikoprüfungsverfahren einzuführen. Durch den verstärkten Einsatz von KI, insbesondere in Form von „GenAI-Assistenten“, werden wir sowohl unsere internen Prozesse als auch unsere Kundeninteraktionen optimieren. Diese Entwicklungen umfassen Bereiche wie Sales, Operations und Customer Service, und zielen darauf ab, unsere Effizienz und Kundenerfahrung zu verbessern.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Reitzler: Der Münchener Verein setzt sich bereits erfolgreich für Nachhaltigkeit ein, unter anderem durch den Einsatz von Ökostrom und Fernwärme aus Geothermie sowie durch soziales Engagement. Wir planen, unsere Nachhaltigkeitsarbeit weiter voranzutreiben, mit einem Fokus auf die Umsetzung regulatorischer Anforderungen, die Entwicklung einer konkreten Nachhaltigkeitsstrategie und das Ziel der CO₂-Neutralität bis 2025 für bestimmte Bereiche.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Reitzler: In Bezug auf politische und regulatorische Entwicklungen in unserer Branche wünschen wir uns insbesondere flexiblere Beitragsanpassungen in der Krankenvollversicherung. Dies würde es uns ermöglichen, die Kosten für medizinische Inflation und Innovationen gleichmäßiger über die Zeit zu verteilen, was im Interesse unserer Kunden wäre. Des Weiteren sehen wir die aktuellen Vorschläge zur Reform der privaten Altersvorsorge kritisch, vor allem, weil das Langlebigkeitsrisiko darin wenig Beachtung findet. Es ist wichtig, dass Altersvorsorgeprodukte auch für diejenigen ausreichend sind, die die durchschnittliche Lebenserwartung deutlich überschreiten.