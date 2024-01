DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Alte Leipziger-Hallesche darauf zu reagieren?

Frank Kettnaker, Vertriebsvorstand der ALH-Gruppe

Frank Kettnaker: Die Themen Demografie, Digitalisierung, Nachhaltigkeits-Transformation und Arbeitgeber-Attraktivität werden unsere Branche dieses Jahr besonders stark bewegen. In der Vertriebslandschaft ist vieles in Bewegung, und als Versicherer müssen wir auf die veränderten Bedürfnisse der Vermittler eingehen. Zum Beispiel verbessern wir die Schnittstellenfähigkeit unserer digitalen Tools und entwickeln unsere Produkte so weiter, dass sie mit automatisierten Angebots-, Antrags- und Leistungsprozessen verbunden werden können.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Kettnaker: Das betriebliche Versorgungsmanagement bleibt für uns 2024 ein wichtiger strategischer Schwerpunkt: betriebliche Altersversorgung, Krankenversicherung und Absicherung der Arbeitskraft gewinnen für Unternehmen immer stärkere Bedeutung. Das darin steckende Potenzial zur Mitarbeitergewinnung und -bindung haben schon einige Firmen erkannt, aber gerade bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen besteht noch viel Nachholbedarf. Dafür müssen wir als Versicherer nicht nur das passende Produktangebot bieten, sondern Vermittler und Kunden von der Installation des Versorgungsangebotes über das Onboarding bis hin zur Verwaltung und Qualitätssicherung unterstützen.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Kettnaker: Unter anderem wird es bei der Alte Leipziger Lebensversicherung ein Update unserer Berufsunfähigkeits- und unserer Grundfähigkeitsversicherung geben. Bei der Hallesche planen wir im Laufe des Jahres die Einführung der elektronischen Patientenakte und widmen uns verstärkt dem Krankenversicherungsschutz für Mitarbeiter im Ausland im Rahmen von Gruppenverträgen. Unsere Sachversicherungssparte hat ihre Privatschutztarife mittlerweile vollständig überarbeitet und passt ihr Produktangebot kontinuierlich an die aktuellen Risiken und Bedarfe der Kunden an.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Kettnaker: Wir haben bereits vor zwei Jahren begonnen, unsere Vertriebsstrategie angesichts der hohen Dynamik im Maklermarkt neu auszurichten. Das umfasst einerseits unsere Organisation und Aufstellung im Maklervertrieb, aber auch die Erschließung sowie den Ausbau weiterer Vertriebsmöglichkeiten und dafür notwendige technische Voraussetzungen. Die Umsetzung ist ein Prozess, der uns auch in den kommenden Jahren beschäftigen wird.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Kettnaker: Prozesse sind die neue Währung im Vertrieb; der Vermittler möchte die Kundenschnittstelle ganzheitlich besetzten und damit sämtliche Anwendungsfälle entlang der Wertschöpfungskette „bedienen“ können. Insbesondere im Bereich des Firmenkundengeschäfts ist die ALH-Gruppe hierbei schon gut aufgestellt. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Portfolios ständig weiter. Darüber hinaus fordern Vermittlern verstärkt digitale Zielgruppenlösungen; hier sind dann auch Themenstellungen wie alternative Zahlungsmethoden, alternative Authentifizierungsmöglichkeiten oder Mehrsprachigkeit des Angebots,- Abschluss- und Beratungsprozesses inbegriffen.

Welche Verbesserungen streben sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Kettnaker: Nachdem unsere bKV-Tarife bereits zertifiziert wurden, möchten wir 2024 weitere Produkte auf ihre nachhaltige Wirkung hin untersuchen lassen. Im Altersvorsorgebereich überprüfen und erweitern wir stetig unser Angebot an Fonds mit Nachhaltigkeitsausrichtung. Zudem veröffentlichen wir seit 2022 die Klimabilanz der ALH-Gruppe und arbeiten kontinuierlich daran, unseren CO₂-Fußabdruck durch direkte sowie indirekte Emissionen zu verringern.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Kettnaker: Ein wesentlicher Punkt lautet: nicht noch mehr Regulatorik. Das betrifft zum Beispiel die Nachhaltigkeitsberichterstattung, die mittlerweile unverhältnismäßig hohe Aufwendungen verlangt, sowie die Nachweis- und Berichtspflichten für Arbeitgeber im Rahmen der betrieblichen Altersversorgung. Hier wünschen wir uns Vereinfachung und Verschlankung der bürokratischen Prozesse, um eine höhere bAV-Durchdringung zu erleichtern. Im Bereich der Krankenversicherung sollte die Politik Versicherungsnehmern den Wechsel in die Kapitaldeckung erleichtern und zum Beispiel die Jahresarbeitsentgeltgrenze wieder an die Beitragsbemessungsgrenze anpassen.