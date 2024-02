DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Arag darauf zu reagieren?

Renko Dirksen,

Vorstandssprecher Arag SE

Renko Dirksen: Auch in 2024 bleiben die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen herausfordernd. Für Verbraucherinnen und Verbraucher ist und bleibt es daher besonders wichtig, ihre Lebensbereiche Arbeit, Wohnen und Gesundheit abzusichern. Dieser Bedarf ist elementarer Bestandteil unserer Langfristplanung und damit unseres bis 2030 ausgerichteten Strategieprogramms „ARAG 5 > 30“.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Dirksen: Der Zugang zum Recht ist die Gründungsidee der Arag als Rechtsschutzversicherer und gehört zu unserer Konzern-DNA. Neben dem Rechtsschutz bildet die Krankenversicherung das zweite große Geschäftsfeld im Konzern. In beiden Segmenten sind wir stark gewachsen und planen dies auch für 2024.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Dirksen: Gegen Ende 2023 haben wir mit großem Erfolg „ARAG Recht & Gewerbe“ auf den Markt gebracht. Dieses Kombipaket für Gewerbetreibende bietet innerhalb einer einzigen Police Rechts-, Sach- und Haftpflichtschutz inklusive Schadenfreiheitsrabattsystem. In 2024 werden wir unser Angebot im Gewerbe-Rechtsschutz noch weiter ausbauen. Darüber hinaus bringen wir im ersten Quartal einen komplett neu aufgesetzten Unfall- und Existenzschutztarif auf den Markt.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Dirksen: Wir pflegen seit Langem vertrauensvolle Verbindungen mit allen Maklertypen am Markt. Durch unsere Aufstellung mit vier passgenau ausgerichteten Vertriebsdirektionen sind wir deshalb auch gut vorbereitet, wenn sich Vertriebsschwerpunkte im Maklermarkt verschieben.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Dirksen: Mit unserem Strategieprogramm treiben wir die Digitalisierung gezielt voran – sie ist eines der fünf zentralen Handlungsfelder. Uns leitet dabei das Prinzip „Digital by Default“ – das heißt, wir denken alle Prozesse immer zuerst digital. Ebenfalls strategisch bedeutend ist ein klarer KI-Push. Dafür bauen wir beispielsweise den Einsatz von auf KI basierenden Dialogsystemen im Kundenkontakt kontinuierlich aus. Darüber hinaus testen wir als exklusiver Teilnehmer mit frühem Zugang ausführlich den KI-basierten virtuellen Assistenten „Microsoft 365 Copilot“.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Dirksen: Unsere Nachhaltigkeitsstrategie legt einen besonderen Fokus auf den Zugang zum Recht. Damit schreiben wir das S – Social – der ESG-Kriterien besonders groß. Für uns ist freier Zugang zum Recht die Grundvoraussetzung für nachhaltiges Handeln. Aber auch mit Blick auf die Umwelt setzen wir Akzente. So belohnt beispielsweise unser neues Bündelprodukt „ARAG Recht & Gewerbe“ nachhaltiges Wirtschaften der Gewerbebetriebe in Form von reduzierten Prämien.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Dirksen: Die Nachhaltigkeit ist ein äußerst wichtiges und zentrales Zukunftsthema. Hier wünschen wir uns ein deutliches Entkrampfen der Regulierung. Denn viele der neuen regulatorischen Vorgaben zur Nachhaltigkeit verursachen hohen bürokratischen Aufwand, schaffen aber kaum positive Anreize für die Transformation und auch nicht die gewünschte Transparenz für die Verbraucher.