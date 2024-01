DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant Axa darauf zu reagieren?





Kai Kuklinsk, © Axa Deutschland AG

Kai Kuklinski: Die wirtschaftliche Entwicklung und die (Kosten-)Inflation werden weiterhin Implikationen für die Versicherer haben, mit denen auch wir uns beschäftigen. Dies insbesondere mit Blick auf die Auswirkungen auf Schäden. Gleichzeitig steigen der Absicherungsbedarf der Menschen, insbesondere bei der zusätzlichen privaten und betrieblichen Altersvorsorge. Intern fokussieren wir uns weiter darauf, die Prozesse weiter zu optimieren, zum Beispiel durch unsere Beteiligung am „Bipro Hub“.



Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders? Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Kuklinski: Als Vollsortimenter sehen wir Absicherung grundsätzlich ganzheitlich und können dies auch über alle Sparten abdecken. In Sach-Unfall-Haftpflicht planen wir eine Weiterentwicklung unseres 2023 eingeführten Konzeptes „Privat-Schutz“. In der Vorsorge setzen wir weiter auf fondsgebundene Lösungen. Bereits jetzt im Januar 2024 haben wir über die DBV Deutsche Beamtenversicherung einen neuen Beihilfeergänzungstarif eingeführt. Gleichzeitig sind und bleiben die betriebliche Alters- und Gesundheitsvorsorge, also bAV und bKV, für uns ein Wachstumsmarkt, den wir aktiv begleiten.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Kuklinski: Wir beobachten die Entwicklungen kontinuierlich. Mit unserem Angebot und unseren Marken sehen wir uns sehr gut aufgestellt und sind davon überzeugt, auch weiterhin eine führende Rolle im Maklermarkt einzunehmen.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Kuklinski: Schon heute setzen wir KI ein, weil sie viele Dinge einfacher und effizienter machen kann. Auch für Vermittler sehen wir für die Zukunft große Potenziale in technologiegestützter Automatisierung – auch unter Einsatz von KI . Sie ermöglicht entsprechend vereinfachte Prozesse und entlastet so unsere Vertriebspartner, so dass sie mehr Zeit für die individuelle Beratung aufwenden können.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Kuklinski: Wir arbeiten weitere an unseren ambitionierten Zielen. Ein Beispiel: Besonders groß ist unser Einfluss auf dem Weg zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft in unserer Rolle als institutioneller Investor. Daher haben wir uns zum Ziel gesetzt, bis 2050 in allen unseren Investments Klimaneutralität zu erreichen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Kuklinski: Unsere sozialen Sicherungssysteme stehen vor enormen Herausforderungen und müssen vom Gesetzgeber nachhaltig ausgerichtet werden. Ohne die private, langfristige (Alters-)Vorsorge wird es bei den demographischen Entwicklungen nicht gehen. Hier würden wir uns mehr Klarheit und Vereinfachung beziehungsweise Unterstützung wünschen. Die Branche hat bereits vielfältige Vorschläge gemacht und auch die Bereitschaft zu einer aktiven Mitgestaltung signalisiert.