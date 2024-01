Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Debeka darauf zu reagieren?

Paul Stein, Vertriebs- und

Marketingvorstand der Debeka

Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, des durchschnittlichen GKV-Zusatzbeitrags sowie die Wirkung des anhaltenden Zinsniveaus auf das Finanzierungs- und Bauspargeschäft – all dies wird in den Vertriebsschwerpunkten 2024 ein starkes Gewicht haben.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Wir fokussieren uns besonders auf die Stärkung und den Ausbau unserer Marktführerschaft in der PKV, ein weiteres starkes Beitragswachstum in unserer Schaden- und Unfallversicherung sowie auf die Stärkung des Bauspargeschäfts.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Grundsätzlich beobachten wir die Marktentwicklungen in allen Sparten intensiv und planen adäquate Produktentwicklungen. Insbesondere in der privaten allgemeinen Versicherung werden wir im Jahr 2024 verschiedene Produktentwicklungen vorantreiben.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?

Der Maklermarkt spielt für die Debeka aufgrund unserer festangestellten, hauptberuflichen Außendienststruktur keine entscheidende Rolle. Lediglich das Werbeverhalten von Maklern ist für uns interessant zu betrachten.

An welchen Stellen wollen Sie Ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Bezüglich der Digitalisierung einzelne Maßnahmen in den Vordergrund zu stellen, wäre eine zu fragmentierte Betrachtung. Vielmehr befindet sich das gesamte Unternehmen in einem umfangreichen Digitalisierungsprozess. Natürlich schauen wir auch gezielt, welche Anwendungen und Services wir für unsere Mitglieder und Kunden sowie für unseren Vertrieb verbessern oder etablieren können.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist in unserem Unternehmen ganzheitlich gedacht, was sich in unserem täglichen Handeln wiederfindet und damit nicht auf einzelne Maßnahmen zu reduzieren ist. Konkret kann jedoch zum Beispiel der immer stärkere Abbau von papierlastigen Prozessen – intern wie extern – genannt werden. Den größten nachhaltigen Einfluss hat jedoch unsere Kapitalanlage, in welcher wir konsequent unsere eigenen ESG-Kriterien verfolgen.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Es ist geboten, dass die Politik die bisherigen Bemühungen aus der Fokusgruppe Altersvorsorge nicht versanden lässt, sondern daraus Maßnahmen ableitet und insbesondere in der geförderten privaten Altersvorsorge Verbesserungen der Rahmenbedingungen herbeiführt. Der demografische Wandel ist bereits heute belastend für unsere gesetzliche Rentenkasse und damit für alle Bürger. Dieser Effekt wird sich in der Zukunft weiter verstärken.