DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant ihr Unternehmen darauf zu reagieren?

Thomas Wüstefeld, Vorstand Vertrieb der

Hannoversche Lebensversicherung

Thomas Wüstefeld: Ein relevantes Thema für den Markt der Lebensversicherung bleibt der demografische Wandel. Es wird immer weniger Menschen für den Abschluss einer Risikolebensversicherung geben. Hierauf reagieren wir bereits heute, indem wir uns weiterentwickeln: von einem Direktversicherer mit Schwerpunkt Risikolebensversicherungen zu einem Multikanal-Versicherer, der alle Sparten der biometrischen Absicherung bedient.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?



Wüstefeld: Die Hannoversche Lebensversicherung ist ein Biometrie-Spezialist – dementsprechend fokussieren wir uns 2024 auch hierauf, insbesondere in den Sparten Todesfall- und Arbeitskraftabsicherung. Diese bieten wir traditionell im Direktvertrieb an, legen aber zukünftig einen besonderen Schwerpunkt auch auf das Vermittler-Segment. Hier punkten wir vor allem aufgrund unserer im Direktvertrieb erprobten digitalen Services, die wir in den vergangenen Jahren weiterentwickelt haben und gezielt unserer Vermittlerschaft anbieten.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?



Wüstefeld: Wir halten die Berufsunfähigkeitsversicherung für einen sehr wichtigen Baustein im Absicherungsprofil – insbesondere auch für junge Menschen. Aus diesem Grund haben wir unseren Tarif im vergangenen Jahr – auch unter Einbezug unserer Vermittlerschaft – weiter verbessert. Wir bieten beispielsweise umfangreiche und flexible Nachversicherungsoptionen, erweiterte Hilfsleistungen für (Um-)Schulungen und beteiligen uns sogar an Unterstützungsleistungen bei der Erstellung von Leistungsanträgen. Im laufenden Jahr werden wir beobachten, wie der Tarif im Markt aufgenommen wird und gegebenenfalls weitere Verbesserungen anstoßen.

Wie planen sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?



Wüstefeld: Wir beobachten im Vermittlermarkt eine Fortsetzung des Trends zur Digitalisierung von Informations- und Service-Prozessen. Hier liegt auch bei uns – neben erstklassiger Produktqualität – ein Weiterentwicklungs-Schwerpunkt. Unser Ziel und Schlüssel für den zukünftigen Erfolg ist und bleibt dabei die perfekte Symbiose von digitalem und persönlichem Service.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?



Wüstefeld: Wir haben in den vergangenen fünf Jahren bereits unsere gesamte EDV-Landschaft modernisiert und stark in unsere Digitalisierung investiert – bieten eine Online-Risikoprüfung, BU-Bedarfsrechner und vieles mehr. Vor allem haben wir unser bereits sehr ausgereiftes Know-how der digitalen Abschlussprozesse im Direktvertrieb auch auf das vermittelte Geschäft übertragen. Diesen Weg gehen wir auch künftig konsequent weiter und haben dabei auch das Thema KI im Blick. Wir könnten uns beispielsweise vorstellen, KI in der Kundenkorrespondenz sowie in der Voranfragenbearbeitung unterstützend einzusetzen. Konkret suchen wir etwa auf dem Markt eine Lösung, wie aus den anonymisierten Risikovoranfragen die wichtigsten Erkrankungen extrahiert werden können. Uns ist aber wichtig: KI könnte die Mitarbeiter bei der Einschätzung des Risikos unterstützen, soll die menschliche Einschätzung aber nicht ersetzen.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?



Wüstefeld: Im Mittelpunkt unserer Nachhaltigkeitsstrategie stehen die drei ESG-Kriterien für nachhaltiges Wirtschaften. Sie reichen von der Chancengleichheit der Beschäftigten, über die Produktentwicklung bis hin zu nachhaltigen Finanzierungsstrategien. Als VHV-Gruppe sind wir vielen bedeutenden Nachhaltigkeitsinitiativen und relevanten Netzwerken beigetreten: Damit bekennen wir uns sichtbar zu unseren Zielen und können diese auch schneller erreichen. So streben wir eine klimaneutrale Kapitalanlage bis 2050 an.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?



Wüstefeld: Zu wünschen wäre hier in erster Linie eine Reform der geförderten Altersvorsorge. Durch einfache Produkte und eine transparente Förderung sollte für breite Bevölkerungsschichten der Rahmen für private Vorsorge für den Ruhestand wieder attraktiv ausgestaltet werden.