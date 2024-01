DAS INVESTMENT: Welche marktrelevanten Themen werden das Jahr 2024 besonders prägen und wie plant die Nürnberger darauf zu reagieren?

Katja Briones-Schulz, Mitglied des

Vorstands der Nürnberger Versicherung

Katja Briones-Schulz: Die wirklich relevanten Themen reichen weit über das Jahr 2024 hinaus. Demografische Entwicklungen, Klimawandel, politische Instabilität auf globaler Ebener werden uns auf Jahrzehnte hinaus beschäftigen. Als Versicherungsunternehmen sehen wir uns vor diesem Hintergrund nicht nur in der Pflicht, Schäden zu regulieren. Sondern wir wollen unseren Kunden durch individuelle Präventionsmaßnahmen helfen, Schäden gar nicht erst eintreten zu lassen.

Auf welche Sparte beziehungsweise Geschäftsfeld fokussieren Sie sich besonders?

Briones-Schulz: Traditionell und auch weiterhin liegt unser Fokus auf Produkten rund um den Einkommensschutz. In erster Linie die BU, aber auch Dread Disease und Grundfähigkeitsversicherung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Absicherung unserer KMU-Gewerbekunden und deren Mitarbeiter.

Welche Produktentwicklungen planen Sie in diesem Jahr?

Briones-Schulz: Wir prüfen derzeit bei allen Produkte, inwieweit sie mit einer Präventionskomponente ausgestattet werden können. Und das bei allen Sparten – Leben, Kranken und Schaden-/Unfallversicherung. Wir wollen künftig nur noch solche Produkte selbst entwickeln, bei denen dies möglich ist.

Wie planen Sie auf die Veränderungen im Maklermarkt zu reagieren?

Briones-Schulz: Marktkonsolidierung, Digitalisierungsanforderungen und Nachwuchsthematik sehen wir als zentrale Herausforderungen. Um den Maklern die Arbeit zu erleichtern, investieren wir intensiv in digitale Vertriebsunterstützung für alle Sparten. Zur Nachwuchsfrage engagieren wir uns vielfältig, zum Beispiel mit einem eigenen Seminarangebot zum Thema „Nachfolge im Vermittlerbetrieb“ und als Förderer von Jungmaklern. Und wir konzentrieren unsere Kräfte auf die tatsächlich aktiven Vertriebspartnerschaften. Dazu zählen Einzelanbindungen und Gewerbemakler ebenso wie Vertriebe und Pools.

An welchen Stellen wollen Sie ihr Unternehmen weiter digitalisieren und wo planen Sie den verstärkten Einsatz von KI?

Briones-Schulz: Die Dunkelverarbeitung von Prozessstrecken hat für uns höchste Priorität. Und natürlich arbeiten wir kontinuierlich daran, die Sicherheit der Nürnberger-IT weiter zu verbessern. KI werden wir in verschiedenen Bereichen einsetzen – von Texterkennung über Texterstellung bis hin zu Bildforensik. Unterstützen soll sie uns insbesondere bei der Kundenkommunikation und bei der Bearbeitung von Kundenanliegen.

Welche Verbesserungen streben Sie in ihren Nachhaltigkeitsbemühungen an?

Briones-Schulz: Wir arbeiten daran, nachhaltige Geschäftspraktiken in alle Aspekte unserer Betriebsführung zu integrieren. Das betrifft unter anderem die Entwicklung von Versicherungsprodukten, die nachhaltiges Verhalten belohnen und fördern. Das Verringern von Emissionen hat für uns Priorität. Zusätzlich hierzu erhalten wir die kompensierte Klimaneutralität in den „Own Operations“.

Die Umsetzung welcher politischen und regulatorischen Ideen für die Versicherungsbranche würden Sie sich wünschen?

Briones-Schulz: Die immer wieder aufkommenden, ideologisch geprägten Diskussionen um staatlich geförderte Altersvorsorge und Bürgerversicherung schaden nicht nur der Branche, sondern auch den Menschen. Sie sind verunsichert und warten lieber ab, statt heute schon aktiv zu werden. Ich wünsche mir, dass diese Diskussionen endlich und final abgeschlossen werden.